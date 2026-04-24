Co do zasady maturzysta powinien tak sobie zaplanować czas, aby pojawić się w szkole co najmniej na 30 minut przed godziną, w której powinno rozpocząć się pisanie prac, aby wyeliminować ryzyko spóźnienia. Taki zapas jest wystarczający na zaistnienie zwyczajnych okoliczności głównie komunikacyjnych np. autobus nie przyjechał albo zepsuł się tramwaj i trzeba szukać innego środka transportu. W sytuacji, gdy uczeń dojeżdża do szkoły z dalszej odległości, podróż trwa więcej niż godzinę albo jest skomplikowana logistycznie np. z przesiadkami, czy pociąg jeździ raz na godzinę, dobrze jest rozważyć - jeśli jest taka możliwość - nocleg bliżej szkoły np. u kogoś bliskiego czy u znajomych.

Kwestie komunikacyjne

Czasem niestety, w szczególności gdy maturzysta dojeżdża do szkoły z dalszej odległości, np. samochodem może zdarzyć się wypadek, na skutek którego dojdzie do zablokowania drogi albo powstanie korek, którego w żaden sposób albo w szybkim czasie nie da się ominąć. W jeszcze gorszej sytuacji jest uczeń docierający do szkoły koleją - wystarczy dłuższy nieplanowany postój i już pociąg dociera do kolejnej stacji z opóźnieniem. Może dojść do zerwania trakcji kolejowej przez spadające drzewo podczas silnego wiatru. W takim przypadku organizowana jest komunikacja zastępcza, co wszakże nie dzieje się natychmiast.

Stan zdrowia

Maturzysta może źle się poczuć. Taka sytuacja może mieć miejsce w związku z chorobą przewlekłą np. cukrzycą czy mieć charakter nagły również jako reakcja na stres przedegzaminacyjny. Wtedy dobrze jest udać się lekarza celem uzyskania stosownego zaświadczenia potwierdzającego zaistniałą sytuację.

Co znaczy spóźnienie na maturę ?

Ważne Uczeń jest traktowany jako spóźniony na egzamin, gdy arkusze maturalne zostały już rozdane.

Tym samym, nawet jeśli wprawdzie minęła już godzina rozpoczęcia pisania prac maturalnych z danego przedmiotu we wszystkich szkołach, a nie doszło do rozdania wszystkich zadań maturzystom nie doszło do spóźnienia. Nawet przy założeniu, że szkoły rozpoczynają egzamin o tej samej godzinie zegarowej według tych samych reguł, w poszczególnych placówkach czy nawet salach egzaminacyjnych moment zakończenia rozdawania prac może być różny.

Co powinien zrobić uczeń który wie, że nie dotrze do szkoły na czas ?

Niezależnie od przyczyn spóźnienia, dobrze by było, aby maturzysta zadzwonił do szkoły i poinformował o zaistniałej sytuacji. W zależności od okoliczności w chwili zdarzenia - albo niezwłocznie w terminie późniejszym - dobrze jest uzyskać dokument potwierdzający nagłą przyczynę losową, jaką jest awaria kolejowa czy wypadek komunikacyjny. Tak czy inaczej, ważne jest, aby uczeń dotarł do szkoły i osobiście wyjaśnił sytuację dyrektorowi placówki, nawet jeśli w danym momencie nie może jej udokumentować. Maturzysta albo jego rodzic lub opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich powinien niezwłocznie złożyć wniosek o przystąpienie do matury w terminie dodatkowym oraz wykazać, co spowodowało spóźnienie. Wniosek ten jest rozpatrywany przez dyrektora szkoły.

Konsekwencje spóźnienia się na pisemną maturę

Przewodniczący zespołu nadzorującego egzamin maturalny po rozdaniu arkuszy nie ma prawa wpuścić spóźnionego ucznia do sali egzaminacyjnej. Dodatkowo spóźnienie niezależnie od przyczyny uniemożliwia przystąpienie do matury w maju. Jedynie w przypadku zaistnienia, a najlepiej udokumentowania przyczyny losowej uczeń może pisać egzamin dojrzałości w czerwcu w terminie dodatkowym. W sytuacji, gdy maturzysta albo jego opiekunowie prawni nie wykażą, iż w dniu egzaminu maturalnego wydarzyło się coś nadzwyczajnego, co spowodowało, że uczeń nie dotarł na czas do szkoły - musi podejść do matury za rok.