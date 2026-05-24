Forsal logo

Koniec zakupów po godz. 21 w sobotę i tylko 4 niedziele handlowe. Do Sejmu trafiła petycja, która wywróci handel do góry nogami

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
dzisiaj, 18:59
Koniec zakupów po godz. 21 w sobotę i tylko 4 niedziele handlowe. Do Sejmu trafiła petycja, która wywróci handel do góry nogami
Koniec zakupów po godz. 21 w sobotę i tylko 4 niedziele handlowe. Do Sejmu trafiła petycja, która wywróci handel do góry nogami/ShutterStock
Do Sejmu trafiła petycja, która zakłada dalsze zaostrzenie przepisów dotyczących handlu w Polsce. Autor dokumentu proponuje ograniczenie liczby niedziel handlowych do zaledwie czterech w całym roku oraz skrócenie godzin pracy sklepów w soboty do godziny 21. Pomysłodawca wyjaśnia, jakie argumenty przemawiają za zaostrzeniem zasad.

Tylko 4 niedziele handlowe w roku i sklepy otwarte w każdą sobotę do godz. 21. Petycja trafiła do Sejmu

Petycja trafiła do Sejmu 16 lutego 2026 roku i została zarejestrowana pod numerem BKSP-153-X-864/26, a dziesięć dni później przekazano ją do Komisji do Spraw Petycji. Jej celem jest ograniczenie liczby niedziel handlowych oraz skrócenie godzin pracy sklepów w soboty. Zgodnie z przedstawioną propozycją handel miałby być dozwolony wyłącznie w pierwsze niedziele:

  • marca,
  • czerwca,
  • września,
  • grudnia.

A co, jeżeli niedziela handlowa przypadałaby w dzień ustawowo wolny od pracy z powodu święta? Zdaniem autora petycji nie powinna być ona przenoszona na inny termin. Oznacza to jeszcze większe ograniczenie liczby dni, w których konsumenci mogliby zrobić zakupy w niedzielę.

Drugą propozycją jest wprowadzenie obowiązkowego zamykania sklepów o godz. 21 w każdą sobotę dla placówek objętych zakazem handlu w niedziele. Wnioskodawca argumentuje, że obecnie część sieci handlowych wykorzystuje luki prawne, wydłużając godziny otwarcia nawet do późnych godzin nocnych, co w praktyce ogranicza pracownikom realny odpoczynek.

Argumentacja za zaostrzeniem handlu w niedziele. To większa ochrona czasu wolnego i ograniczenie konsumpcji

Według autora petycji, osoby kończące pracę późno w sobotę często nie są w stanie w pełni skorzystać z wolnej niedzieli, przez co idea dnia odpoczynku staje się pozorna. W uzasadnieniu podkreślono, że dotychczasowe ograniczenia handlu nie doprowadziły do gospodarczego załamania ani znaczącego wzrostu bezrobocia. Wręcz przeciwnie, zdaniem autora rozwiązanie okazało się społecznie korzystne.

Wśród najważniejszych argumentów znalazły się:

  • poprawa dobrostanu pracowników handlu,
  • większa ochrona czasu wolnego,
  • ograniczenie nadmiernej konsumpcji,
  • korzyści ekologiczne wynikające z mniejszego ruchu samochodowego,
  • rozwój sklepów internetowych, które zapewniają całodobowy dostęp do zakupów.

Autor zwraca również uwagę, że współczesna dostępność sklepów stacjonarnych przez sześć dni w tygodniu oraz dynamiczny rozwój e–commerce sprawiają, iż potrzeba handlowych niedziel jest coraz mniejsza.

Zobacz również

Ograniczenie handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podstawa prawna

Zakaz handlu w niedziele reguluje Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Na jej mocy w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu. Zakaz ten nie dotyczy:

  • stacji paliw płynnych;
  • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
  • aptek i punktów aptecznych;
  • zakładów leczniczych dla zwierząt;
  • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
  • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
  • placówek pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych;
  • placówek handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;
  • placówek handlowych w zakładach hotelarskich;
  • placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
  • placówek handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
  • placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
  • placówek handlowych na dworcach;
  • placówek handlowych w portach lotniczych;
  • stref wolnocłowych;
  • statków, a także morskich statków handlowych, statków powietrznych, platform wiertniczych i innych morskich budowli hydrotechnicznych;
  • placówek handlowych na terenie jednostek penitencjarnych;
  • placówek handlowych na terenie jednostek wojskowych;
  • sklepów i platform internetowych;
  • hurtowni farmaceutycznych;
  • zakładów pogrzebowych;
  • placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
  • piekarni, cukierni i lodziarni;
  • placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Ponadto w każdym roku kalendarzowym przypada 8 niedziel handlowych. Zakaz handlu nie obowiązuje w:

  • kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższy termin, w którym zakaz handlu nie obowiązuje, przypada 28 czerwca 2026 roku. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Co z handlem w niedziele w 2026 roku? Polacy nadal podzieleni

Polacy przyzwyczaili się do zakazu handlu w niedzielę? Takie wnioski można wysnuć z sondażu dla Wirtualnej Polski, w którym ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że obecne przepisy są wystarczające i nie należy ich zmieniać.

41,6 proc. ankietowanych uważa, że zakaz handlu powinien zostać zmodyfikowany. Wśród nich 27,1 proc. osób stwierdziło, że należy wprowadzić przynajmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu. Tylko 14,5 proc. badanych odpowiedziało, że zakaz handlu należy całkowicie znieść.

Przeważająca liczba ankietowanych uważa, że obecne przepisy regulujące handel w niedziele są odpowiednie i nic nie należy zmieniać. Tak odpowiedziało aż 54,5 proc. osób. 3,9 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Czy niedziele handlowe powinny wrócić? Ekspert widzi jeden problem

Zdaniem ekspertów przywrócenie handlowych niedziel mogłoby przyczynić się do wzrostu polskiego PKB, ale już niekoniecznie do poprawy jakości życia. - Warto zadać sobie pytanie czy nie lepiej byłoby ograniczyć konsumpcjonizm i wykorzystać wolny dzień na sport, książkę lub spotkanie z najbliższymi - uważa ekonomista z UMCS prof. Jakub Czerniak.

Ekonomista zwrócił uwagę na rosnącą popularność kanału e-commerce, którego udział w sprzedaży detalicznej, według danych platformy Statista, wzrósł z 12,5 proc. w 2017 do 21,9 proc. w 2024 roku.

- Mocnym impulsem dla rynku e-commerce była pandemia. Obecnie największy udział w wartości sprzedaży online ma moda, natomiast szacuje się, że już w 2027 roku to żywność będzie najważniejszą kategorią, jeśli chodzi o zakupy przez internet - stwierdził.

Prof. Czerniak spodziewa się, że rozwój sztucznej inteligencji w marketingu będzie działał na korzyść sprzedawców, a nie klientów. - To dobra wiadomość dla właścicieli sklepów, bo ułatwi dopasowanie reklamy do upodobań klienta i pomoże zwiększyć sprzedaż. Z punktu widzenia konsumentów będzie to dodatkowe narzędzie, żeby nas naciągnąć na kolejny zakup - powiedział.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoniec zakupów po godz. 21 w sobotę i tylko 4 niedziele handlowe. Do Sejmu trafiła petycja, która wywróci handel do góry nogami »
Tematy: sklepyniedziele handlowepetycjazakaz handlu
Powiązane
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem. Zmiany dotkną wszystkich Polaków
podatek, podatek od zysków kapitałowych, podatek Belki, zwolnienie, rząd
Zapadła decyzja. Polacy będą mogli uniknąć płacenia znienawidzonego podatku
zakupy
Rząd wprowadza podatek cyfrowy. Droższe zakupy, wakacje i usługi online. Polacy zapłacą za nową zachciankę fiskusa?
Zobacz
|
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i umyć auto na podjeździe. Nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
sejm, progi podatkowe, PIT, podatek, gospodarka
Nie 120 tys., lecz 171 tys. zł. Nowy, wyższy próg podatkowy. Decyzja w sprawie petycji już 27 maja
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele 5 czerwca 2026 r. dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj