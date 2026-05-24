Tylko 4 niedziele handlowe w roku i sklepy otwarte w każdą sobotę do godz. 21. Petycja trafiła do Sejmu

Petycja trafiła do Sejmu 16 lutego 2026 roku i została zarejestrowana pod numerem BKSP-153-X-864/26, a dziesięć dni później przekazano ją do Komisji do Spraw Petycji. Jej celem jest ograniczenie liczby niedziel handlowych oraz skrócenie godzin pracy sklepów w soboty. Zgodnie z przedstawioną propozycją handel miałby być dozwolony wyłącznie w pierwsze niedziele:

marca,

czerwca,

września,

grudnia.

A co, jeżeli niedziela handlowa przypadałaby w dzień ustawowo wolny od pracy z powodu święta? Zdaniem autora petycji nie powinna być ona przenoszona na inny termin. Oznacza to jeszcze większe ograniczenie liczby dni, w których konsumenci mogliby zrobić zakupy w niedzielę.

Drugą propozycją jest wprowadzenie obowiązkowego zamykania sklepów o godz. 21 w każdą sobotę dla placówek objętych zakazem handlu w niedziele. Wnioskodawca argumentuje, że obecnie część sieci handlowych wykorzystuje luki prawne, wydłużając godziny otwarcia nawet do późnych godzin nocnych, co w praktyce ogranicza pracownikom realny odpoczynek.

Argumentacja za zaostrzeniem handlu w niedziele. To większa ochrona czasu wolnego i ograniczenie konsumpcji

Według autora petycji, osoby kończące pracę późno w sobotę często nie są w stanie w pełni skorzystać z wolnej niedzieli, przez co idea dnia odpoczynku staje się pozorna. W uzasadnieniu podkreślono, że dotychczasowe ograniczenia handlu nie doprowadziły do gospodarczego załamania ani znaczącego wzrostu bezrobocia. Wręcz przeciwnie, zdaniem autora rozwiązanie okazało się społecznie korzystne.

Wśród najważniejszych argumentów znalazły się:

poprawa dobrostanu pracowników handlu,

większa ochrona czasu wolnego,

ograniczenie nadmiernej konsumpcji,

korzyści ekologiczne wynikające z mniejszego ruchu samochodowego,

rozwój sklepów internetowych, które zapewniają całodobowy dostęp do zakupów.

Autor zwraca również uwagę, że współczesna dostępność sklepów stacjonarnych przez sześć dni w tygodniu oraz dynamiczny rozwój e–commerce sprawiają, iż potrzeba handlowych niedziel jest coraz mniejsza.

Ograniczenie handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podstawa prawna

Zakaz handlu w niedziele reguluje Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Na jej mocy w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu. Zakaz ten nie dotyczy:

stacji paliw płynnych;

placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

aptek i punktów aptecznych;

zakładów leczniczych dla zwierząt;

placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

placówek pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych;

placówek handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;

placówek handlowych w zakładach hotelarskich;

placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

placówek handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

placówek handlowych na dworcach;

placówek handlowych w portach lotniczych;

stref wolnocłowych;

statków, a także morskich statków handlowych, statków powietrznych, platform wiertniczych i innych morskich budowli hydrotechnicznych;

placówek handlowych na terenie jednostek penitencjarnych;

placówek handlowych na terenie jednostek wojskowych;

sklepów i platform internetowych;

hurtowni farmaceutycznych;

zakładów pogrzebowych;

placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;

piekarni, cukierni i lodziarni;

placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Ponadto w każdym roku kalendarzowym przypada 8 niedziel handlowych. Zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższy termin, w którym zakaz handlu nie obowiązuje, przypada 28 czerwca 2026 roku. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Co z handlem w niedziele w 2026 roku? Polacy nadal podzieleni

Polacy przyzwyczaili się do zakazu handlu w niedzielę? Takie wnioski można wysnuć z sondażu dla Wirtualnej Polski, w którym ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że obecne przepisy są wystarczające i nie należy ich zmieniać.

41,6 proc. ankietowanych uważa, że zakaz handlu powinien zostać zmodyfikowany. Wśród nich 27,1 proc. osób stwierdziło, że należy wprowadzić przynajmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu. Tylko 14,5 proc. badanych odpowiedziało, że zakaz handlu należy całkowicie znieść.

Przeważająca liczba ankietowanych uważa, że obecne przepisy regulujące handel w niedziele są odpowiednie i nic nie należy zmieniać. Tak odpowiedziało aż 54,5 proc. osób. 3,9 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Czy niedziele handlowe powinny wrócić? Ekspert widzi jeden problem

Zdaniem ekspertów przywrócenie handlowych niedziel mogłoby przyczynić się do wzrostu polskiego PKB, ale już niekoniecznie do poprawy jakości życia. - Warto zadać sobie pytanie czy nie lepiej byłoby ograniczyć konsumpcjonizm i wykorzystać wolny dzień na sport, książkę lub spotkanie z najbliższymi - uważa ekonomista z UMCS prof. Jakub Czerniak.

Ekonomista zwrócił uwagę na rosnącą popularność kanału e-commerce, którego udział w sprzedaży detalicznej, według danych platformy Statista, wzrósł z 12,5 proc. w 2017 do 21,9 proc. w 2024 roku.

- Mocnym impulsem dla rynku e-commerce była pandemia. Obecnie największy udział w wartości sprzedaży online ma moda, natomiast szacuje się, że już w 2027 roku to żywność będzie najważniejszą kategorią, jeśli chodzi o zakupy przez internet - stwierdził.

Prof. Czerniak spodziewa się, że rozwój sztucznej inteligencji w marketingu będzie działał na korzyść sprzedawców, a nie klientów. - To dobra wiadomość dla właścicieli sklepów, bo ułatwi dopasowanie reklamy do upodobań klienta i pomoże zwiększyć sprzedaż. Z punktu widzenia konsumentów będzie to dodatkowe narzędzie, żeby nas naciągnąć na kolejny zakup - powiedział.