W treści świadectwa pracy umieszcza się przede wszystkim informacje umożliwiające ustalenie dwóch rodzajów uprawnień-ze stosunku pracy oraz z ubezpieczeń społecznych. Mogą się tam też znaleźć pewne dane na żądanie pracownika.
Informacje o uprawnieniach ze stosunku pracy:
- okres zatrudnienia;
- wymiar czasu pracy;
- rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska lub pełnionych funkcji;
- tryb i podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
- strona która dokonała wypowiedzenia umowy o pracę;
- zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej;
- urlop wypoczynkowy który przysługiwał pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy oraz wykorzystany w danym roku;
- urlop opiekuńczy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
- wykorzystany urlop bezpłatny, rodzicielski, wychowawczy oraz podstawa prawna udzielenia tych urlopów;
- wykorzystany urlop ojcowski;
- zwolnienie na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy;
- liczba dni okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy;
- okres:
- za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem wypowiedzenia;
- w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z obniżonego wymiary czasu pracy;
- odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
- wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
- wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy.
Jeśli pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej to zamieszcza w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.
Informacje dotyczące uprawnień z ubezpieczenia społecznego:
- liczba dni zasiłku chorobowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
- okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.
Dodatkowe informacje na świadectwie pracy
Pracodawca musi umieścić na świadectwie pracy również informację o:
- należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
- zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
- a na żądanie pracownika - o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
Obowiązkowym elementem treści świadectwa pracy jest pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.
Podstawa prawa
§ 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectw pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1016)