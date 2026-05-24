Forsal logo

Świadectwo pracy - o czym powinien pamiętać pracodawca?

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
28 minut temu
świadectwo pracy dokument praca
świadectwo pracy/Shutterstock
Świadectwo pracy które ma obowiązek wystawić pracodawca pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy staje się dokumentem coraz bardziej obszernym i sformalizowanym. Jakie informacje powinien wpisać pracodawca?

W treści świadectwa pracy umieszcza się przede wszystkim informacje umożliwiające ustalenie dwóch rodzajów uprawnień-ze stosunku pracy oraz z ubezpieczeń społecznych. Mogą się tam też znaleźć pewne dane na żądanie pracownika.

Informacje o uprawnieniach ze stosunku pracy:

  • okres zatrudnienia;
  • wymiar czasu pracy;
  • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska lub pełnionych funkcji;
  • tryb i podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
  • strona która dokonała wypowiedzenia umowy o pracę;
  • zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej;
  • urlop wypoczynkowy który przysługiwał pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy oraz wykorzystany w danym roku;
  • urlop opiekuńczy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
  • wykorzystany urlop bezpłatny, rodzicielski, wychowawczy oraz podstawa prawna udzielenia tych urlopów;
  • wykorzystany urlop ojcowski;
  • zwolnienie na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy;
  • liczba dni okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy;
  • okres:
    • za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem wypowiedzenia;
    • w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z obniżonego wymiary czasu pracy;
    • odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
    • wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
    • wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy.

Jeśli pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej to zamieszcza w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

Informacje dotyczące uprawnień z ubezpieczenia społecznego:

- liczba dni zasiłku chorobowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

- okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Zobacz również

Dodatkowe informacje na świadectwie pracy

Pracodawca musi umieścić na świadectwie pracy również informację o:

  • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
  • zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
  • a na żądanie pracownika - o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Obowiązkowym elementem treści świadectwa pracy jest pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

Podstawa prawa

§ 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectw pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1016)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŚwiadectwo pracy - o czym powinien pamiętać pracodawca? »
Tematy: pracodawcapracownikświadectwo pracysprostowanie
Powiązane
hr, rekrutacja, kadry
Czy marki potrafią dziś skutecznie rekrutować? Największe wyzwania działów HR i employer brandingu
Zawodowi kierowcy zapłacą więcej. Rząd szykuje podwyżkę obowiązkowych badań
Zawodowi kierowcy zapłacą więcej. Rząd szykuje podwyżkę obowiązkowych badań
Senior przy laptopie, w ramce banknoty 100 zł
Przepracowałeś 10 lat? Tyle może wynosić emerytura z ZUS
Zobacz
|
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Niedziela handlowa 24.05.2026: sklepy otwarte 24 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 24.05.2026: sklepy otwarte 24 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Rozszerzenie systemu kaucyjnego na kartony po mleku, sokach i innych napojach. Jest zapowiedź resortu
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele 5 czerwca 2026 r. dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj