W treści świadectwa pracy umieszcza się przede wszystkim informacje umożliwiające ustalenie dwóch rodzajów uprawnień-ze stosunku pracy oraz z ubezpieczeń społecznych. Mogą się tam też znaleźć pewne dane na żądanie pracownika.

Informacje o uprawnieniach ze stosunku pracy:

okres zatrudnienia;

wymiar czasu pracy;

rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska lub pełnionych funkcji;

tryb i podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

strona która dokonała wypowiedzenia umowy o pracę;

zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej;

urlop wypoczynkowy który przysługiwał pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy oraz wykorzystany w danym roku;

urlop opiekuńczy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy ;

; wykorzystany urlop bezpłatny, rodzicielski, wychowawczy oraz podstawa prawna udzielenia tych urlopów;

wykorzystany urlop ojcowski;

zwolnienie na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy;

liczba dni okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy;

okres:

za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem wypowiedzenia; w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z obniżonego wymiary czasu pracy; odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych; wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy.



Jeśli pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej to zamieszcza w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

Informacje dotyczące uprawnień z ubezpieczenia społecznego:

- liczba dni zasiłku chorobowego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

- okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Dodatkowe informacje na świadectwie pracy

Pracodawca musi umieścić na świadectwie pracy również informację o:

należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;

zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;

a na żądanie pracownika - o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Obowiązkowym elementem treści świadectwa pracy jest pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.