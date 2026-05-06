CKE: egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy. 6 maja 2026 r. [Matura 2026]

oprac. Iga Leszczyńska
dzisiaj, 07:52
[aktualizacja dzisiaj, 08:02]
W środę, 6 maja 2026 r. maturzyści o godzinie 9:00 podejdą m.in. do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Sprawdź, z czego składa się egzamin, ile trwa oraz kiedy CKE opublikuje arkusze maturalne.

W środę, 6 maja 2026 r. maturzyści przystąpią do ostatniego obowiązkowego egzaminu z wybranego przez siebie języka obcego w części pisemnej. Najwięcej osób (351,7 tys.) przystąpi do egzaminu z języka angielskiego. Z języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego napisze dziś łącznie ok. 1,1 tys. osób. Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpi dziś ponad 3,5 tys. osób. Do egzaminu z języka rosyjskiego przystąpi dziś ok. 2,2 tys. zdających. W tym roku po raz pierwszy zostanie również przeprowadzony egzamin z języka ukraińskiego jako języka obcego. Przystąpi do niego 139 osób.

Egzamin maturalny z języka angielskiego sprawdza w jakim stopniu dana osoba spełnia wymagania z zakresu języka angielskiego, które zostały określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacji.

Matura 2026. Egzamin z języka angielskiego. Co na egzaminie?

Część pisemna składa się z kilku części:

  • rozumienia ze słuchu - teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z urządzenia do odtwarzania płyt CD lub plików mp3,
  • rozumieniu tekstów pisanych - teksty zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym,
  • znajomości środków językowych - pojedyncze zdania lub krótkie teksty zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym,
  • wypowiedź pisemna - napisanie tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści i formy zawartymi w poleceniu.

Część ustna składa się z:

  • rozmowy wstępnej,
  • rozmowy z odgrywaniem roli,
  • opisu ilustracji oraz odpowiedzi na trzy pytania,
  • wypowiedzi na podstawie materiały stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Egzamin maturalny z języka angielskiego, poziom podstawowy: ile trwa?

Egzamin z języka angielskiego w części pisemnej, na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się zaś 7 maja 2026 r. Będzie trwał 150 min. Tego samego dnia odbędzie się egzamin z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, na którego napisanie przystępujący do egzaminu będą mieli 180 min. Część usta z języka angielskiego trwa ok. 15 minut. Egzaminy z angielskiego w części ustnej zostały zaplanowane od 7 do 30 maja 2026 r.

Matura 2026. Kiedy maturzyści piszą egzaminy z przedmiotów rozszerzonych?

Matura 2026. Arkusz CKE z języka angielskiego

Arkusze maturalne zostaną publikowane na stronie internetowej CKE oraz odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu. Dla egzaminów rozpoczynających się o godzinie 9:00 arkusze powinny być dostępne tego samego dnia około godziny 14:00. W przypadku egzaminów startujących o 14:00, materiały zostaną opublikowane około godziny 19:00.

Matura 2026. Kiedy wyniki?

Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.

Matura 2026. Kiedy egzamin poprawkowy?

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym z części ustnej egzaminu maturalnego odbędą się w terminie od 8 do 10 czerwca, zaś część pisemna w dodatkowym terminie zaplanowana jest od 1 do 16 czerwca.

Źródło: CKE
