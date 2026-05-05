“Mój przyjaciel chatbot”. Co powinni zrobić rodzice gdy dziecko nadużywa narzędzia AI

Chatbot stał się emocjonalnym powiernikiem i codziennym towarzyszem dziecka. Najbardziej niepokoi, że jak wynika z raportu Novakid, aż 33 proc. nastolatków woli rozmawiać o swoich problemach ze sztuczną inteligencją, niż z kimś bliskim: rodzicami, rodzeństwem.

To niepokojący sygnał pogorszenia relacji społecznych oraz rozwinięcia skłonności do bezkrytycznego przyjmowania treści cyfrowych. Chatbot oparty o LLM (duży model językowy) to tylko statystyka. Nie rozumie i nie rozpoznaje emocji, jak żywy człowiek, więc w przeciwieństwie do rodziców czy rodziny nie jest w stanie nauczyć dziecka radzić sobie z nimi. Nazywać je, przeżywać i radzić sobie ze skutkami.

Chatbot autorytetem i przyjacielem dzieci

Co zatem jest pierwszym sygnałem, że relacja dziecka z narzędziem AI staje się szkodliwa oraz jak rodzice mogą wesprzeć dziecko w tym obszarze?

Dziś sztuczna inteligencja jest obecna w niemal każdym miejscu w Internecie, wliczając w to również strony i platformy skierowane do dzieci.

Jak wskazuje raport Common Sense Media „Talk, Trust, and Trade-offs” z 2025 roku, aż 72 proc. nastolatków w wieku 13 - 17 lat ma swojego towarzysza AI, którego główną rolą jest pełnienie roli przyjaciela.

W przeciwieństwie do klasycznych modeli językowych odpowiadających jedynie na pytania lub wykonujących zadania, towarzysze AI zostali zaprogramowani z myślą o prowadzeniu złożonych rozmów, tworząc przy tym wrażenie rozmowy z drugim człowiekiem. Choć bez wątpienia takie wykorzystanie sztucznej inteligencji budzi pewne obawy, warto przyjrzeć się powodom, które stoją za fascynacją dzieci tym narzędziem.

Towarzysz AI jako powiernik emocji i bezkonfliktowy przyjaciel

Według badania Novakid, internetowej platformy do nauki języka angielskiego, ponad 40 proc. polskich dzieci w wieku 4-12 lat przynajmniej raz w tygodniu używa smartfona, 28 proc. komputera lub laptopa, a 24 proc. tabletu. Co trzecie dziecko posiada swoje własne urządzenie z dostępem do Internetu.

Wyniki te nie zaskakują, biorąc pod uwagę, że coraz więcej sfer naszego życia przenosi się do sieci. W tej cyfrowej rzeczywistości korzystanie z chatbotów i asystentów AI staje się dla dzieci czymś naturalnym i powszechnym i przygotowuje nas do wejścia na rynek pracy.

Jak deklaruje młodzież w badaniu Common Sense Media, 30 proc. z nich sięga po sztuczną inteligencję głównie w celach rozrywkowych. Jednak wśród odpowiedzi pojawiło się kilka alarmujących motywacji. Blisko 14 proc. nastolatków docenia towarzyszy AI za to, że nigdy ich nie oceniają, a 12 proc. za to, że mogą powiedzieć mu wszystko to, czego nie powiedzieliby bliskim.

Ten pierwszy fakt niepokoi o tyle, że brak oceny ze strony rozmówcy zaburza proces uczenia się dziecka. Inny punkt widzenia, negatywna ocena, aktywuje to co nazywamy krytycznym myśleniem i zastanowieniem się, czy nasze cele nie są przypadkiem ,,złe”.

Kluczowym wnioskiem z badania jest fakt, że 33 proc. ankietowanych dzieci woli rozmawiać na ważny temat z modelem językowym niż skierować się do prawdziwego człowieka.

Powód jest prosty, akceptacja, brak wątpliwości i przytakiwanie. LLM-y są tego uczone, aby przytakiwać rozmówcy. Jest to o tyle niebezpieczne, że one rozumieją tylko znaczenie słowa, a nie stojące za nimi emocje dziecka, które mogą prowadzić do skrajnych zachowań, w tym bezkrytycznego zaufania.

Podobną tendencję zauważyła platforma Novakid, która w przeciągu kilku ostatnich miesięcy otrzymała w zakładce obsługi klienta wiele wiadomości od dzieci poszukujących partnera do rozmowy.

– Zauważyliśmy, że wiele dzieci kontaktuje się z naszym zespołem obsługi klienta tylko dlatego, że się nudzą i chcą z kimś porozmawiać. Wysyłają pracownikom obsługi klienta GIF-y i emotikony, szukając kogoś, kto ich wysłucha i wejdzie z nimi w interakcję. Naszą zasadą jest angażowanie się w tego typu rozmowy oraz tworzenie dla najmłodszych przyjaznej przestrzeni – mówi Elena Campanella, Product Director w Novakid.

Dla dziecka towarzysz AI to nie tylko model językowy i stojący za nim kod, lecz głos, który zawsze odpowiada i postać, która wykazuje się nieograniczoną cierpliwością. Ta stała dostępność technologii to z jednej strony przełom w rozwoju narzędzi edukacyjnych skierowanych do dzieci, a z drugiej – sygnał do zwiększenia czujności przez dorosłych.

Sygnały o AI, które powinny zaniepokoić rodziców

Jednym z kluczowych zagrożeń dla dzisiejszych dzieci jest to, że sztuczna inteligencja coraz częściej staje się dla nich najprostszym sposobem na uniknięcie stresu związanego z nauką lub samotnością. Jakie symptomy powinny szczególnie wzbudzić niepokój rodziców?

1. Dziecko przestaje pytać, zaczyna „rozmawiać” z AI

Rodzice powinni być szczególnie czujni, gdy zauważą, że ich pociechy przestają zadawać pytania domownikom czy nauczycielom i zwracają się wyłącznie do towarzysza AI. Powodem tego jest przywiązanie dzieci do modelu językowego, który nigdy ich nie skrytykuje, co kusi młodego człowieka do wybierania emocjonalnej drogi na skróty. Zamiast godzić się na taką izolację, warto wprowadzić strategię wspólnego korzystania z narzędzi AI i dopytywania dziecka, w jaki sposób sztuczna inteligencja mogła dojść do konkretnych wniosków. Takie podejście zmusza do zastanowienia się, jak dane narzędzie działa i wyjścia z roli biernego odbiorcy informacji.

2. Gdy AI staje się „kimś”, do kogo dziecko ma zaufanie

Równie ważnym problemem jest traktowanie narzędzi sztucznej inteligencji jak realnej osoby. Osłabia to czujność dziecka na błędy i nieprawdziwe informacje podawane przez AI. Sygnałem ostrzegawczym może być sposób, w jaki opowiadają o danym narzędziu. Jest to personalizacja, gdy dziecko o ,,ChacieGPT” opowiada jak o koledze z klasy lub przyjaciółce z podwórka. Dziecko powinno mieć świadomość, że modele językowe są zaprogramowane tak, aby wzbudzać zaufanie i podporządkowywać się pod przekonania i tezy swoich użytkowników.

3. Dziecko ma odpowiedź, ale nie zna toku rozumowania

W kontekście edukacji sztuczna inteligencja może być świetnym wsparciem, o ile nie doprowadzi do zaniku samodzielnego myślenia. Myślące dziecko potrafi wyjaśnić proces, a AI używa tylko do wsparcia, pogłębienia swojej wiedzy czy wyszukiwania informacji w kilku źródłach.

Jak rodzice mogą wprowadzać temat AI

Rola opiekuna w dobie algorytmów polega na byciu przewodnikiem po cyfrowym świecie oraz dopilnowaniu, aby technologia rozwijała potencjał dziecka, zamiast zastępować mu prawdziwe życie i relacje.

Świadome wychowanie opiera się na równowadze między wykorzystaniem potencjału AI do nauki nowych umiejętności, a pilnowaniem granic, za którymi zaczyna się uzależnienie.

Ostatecznie o sukcesie wychowawczym decyduje uważność na to, czy nowinki techniczne otwierają dziecko na świat, czy stają się dla niego izolującą kryjówką. Rodzic powinien regularnie sprawdzać, czy dziecko potrafi własnymi słowami powtórzyć tok rozumowania sztucznej inteligencji, co pozwala zachować kontrolę nad jego realnym rozwojem.

Gdy dziecko opowiada o czacie słowami, których dotąd opisywało koleżanki i kolegów, to w takiej sytuacji należy unikać wyśmiewania tej więzi. Zamiast tego spokojnie tłumaczyć sposób działania sztucznej inteligencji i stawiać wyraźne granice.

Sztuczna inetligencja w edukacji

Sztuczna inteligencja jest bez wątpienia kluczowym osiągnięciem dzisiejszych czasów, która obejmuje swoim zasięgiem kolejne sfery naszego codziennego życia, czego nie sposób będzie uniknąć.

W związku z tym rodzice generacji Alpha muszą mieć świadomość, że nie należy demonizować sztucznej inteligencji jako narzędzia samego w sobie, lecz edukować najmłodszych w zakresie jej działania, potencjalnych zagrożeń, ale również możliwości i pełnego wykorzystywania jej potencjału, np. w edukacji.

Przykładem może być współczesny sektor EdTech, który coraz śmielej sięga po rozwiązania oparte na algorytmach, tworząc inteligentne systemy wspierające naukę.

Kluczem do sukcesu nie jest jednak zastąpienie pedagoga technologią, lecz stworzenie modelu hybrydowego, który łączy precyzję maszyn z empatią i doświadczeniem człowieka. Takie podejście pozwala uniknąć pułapki izolacji dziecka i zapewnia mu bezpieczne środowisko do rozwoju.

Nowa rola rodzica w erze AI

Podsumowując, sztuczna inteligencja redefiniuje rolę rodzica i opiekuna, stawiając go w pozycji doradcy i tłumacza rzeczywistości. Zadaniem dorosłych jest dopilnowanie, aby technologia stanowiła uzupełnienie potencjału dziecka, a nie zastępowała mu realnych doświadczeń społecznych.

Świadome podejście w 2026 roku opiera się na zrozumieniu, że choć AI może być doskonałym nauczycielem czy asystentem, to jedynie ludzka obecność i autentyczna więź są w stanie zapewnić stabilny rozwój emocjonalny. Kluczem pozostaje balans: wykorzystanie potęgi obliczeniowej maszyn przy jednoczesnym pilnowaniu granic, za którymi zaczyna się nadmierna zależność od algorytmu.