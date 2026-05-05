Forsal logo

To było na maturze z matematyki. Liczby rzeczywiste, funkcje i ciągi liczb

oprac. Diana Bartosiuk
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 15:00
Maturzyści, matura z matematyki 2026
Matura 2026: Matematyka poziom podstawowy/Shutterstock
Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych. Oto jakie zadania pojawiły się na maturze z matematyki.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz rozwiązywany przez maturzystów, zawierał on 33 zadania. Podczas ich rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora.

Tu znajdziesz arkusze opublikowane przez CKE:

Matura 2026. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE]
Matura 2026. Matematyka - poziom podstawowy [ARKUSZE CKE]

Zadania na maturze z matematyki 2026

Zdający musieli się wykazać m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, logarytmach oraz procentach. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności.

Przykład

Część zadań wymagała m.in. znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności, a także wiedzy na temat kartezjańskiego układu współrzędnych.

W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, a także obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia. Część zadań polegała na obliczeniu średniej arytmetycznej i mediany.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności.

Najwyżej oceniane było zadanie polegające na obliczeniu wzoru funkcji kwadratowej w kartezjańskim układzie współrzędnych.

Egzamin trwał 180 minut.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Diana Bartosiuk
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo było na maturze z matematyki. Liczby rzeczywiste, funkcje i ciągi liczb »
Tematy: CKEegzamin maturalnyarkusze maturalnematura 2026
Powiązane
CKE Matura 2026 - klucz odpowiedzi z języka polskiego
Matura 2026 z języka polskiego. CKE publikuje arkusze maturalne
Najczęstsze błędy na maturze
Nauczycielka wymienia najczęstsze błędy maturzystów. Przez to tracą punkty
Najczęściej wybierany przedmiot na maturze
Matura 2026. Kiedy maturzyści piszą egzaminy z przedmiotów rozszerzonych?
Zobacz
|
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Shahedy z piekła rodem. Rosja rozpoczyna masową produkcję nowej broni
Shahedy z piekła rodem. Rosja rozpoczyna masową produkcję nowej broni
Będzie gorąco. Turcja wchodzi do gry, Izrael w gotowości. Starcie możliwe w każdej chwili
Będzie gorąco. Turcja wchodzi do gry, Izrael w gotowości. Starcie możliwe w każdej chwili
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj