To było na maturze z matematyki. Liczby rzeczywiste, funkcje i ciągi liczb

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz rozwiązywany przez maturzystów, zawierał on 33 zadania. Podczas ich rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora.

Zdający musieli się wykazać m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, logarytmach oraz procentach. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności.

Przykład Część zadań wymagała m.in. znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności, a także wiedzy na temat kartezjańskiego układu współrzędnych.

W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, a także obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia. Część zadań polegała na obliczeniu średniej arytmetycznej i mediany.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności.

Najwyżej oceniane było zadanie polegające na obliczeniu wzoru funkcji kwadratowej w kartezjańskim układzie współrzędnych.

Egzamin trwał 180 minut.