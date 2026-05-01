Nauczycielka wymienia najczęstsze błędy maturzystów. Przez to tracą punkty

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 07:30
Najczęstsze błędy na maturze
Egzamin maturalny z języka polskiego trwa aż 4 godziny, to dość czasu, by wypełnić test i napisać wypracowanie. By uzyskać dobry wynik nie wystarczy dobra znajomość lektur. Oto najczęściej popełniane przez maturzystów błędy, które mogą skutkować nawet „wyzerowaniem pracy”.

Tuż po weekendzie majowym rozpoczną się egzaminy maturalne. Tradycyjnie jako pierwszy (4 maja 2026) maturzyści napiszą egzamin z języka polskiego. Ten potrwa aż 240 minut, jednak nawet w takim czasie można popełnić błąd wynikający z pośpiechu czy niedbałości. Ważna jest również znajomość lektur – bez niej trudno o dobry wynik.

Najczęstsze błędy na maturze pisemnej z polskiego

Okazuje się, że największym problemem nie jest nieznajomość lektur obowiązujących na egzaminie, lecz to, czy maturzysta potrafi posługiwać się swoją wiedzą.

Najczęstsze błędy maturzystów na maturze pisemnej z języka polskiego dotyczą nie tylko samej znajomości lektur, lecz także sposobu wykorzystania tej wiedzy w argumentacji. Uczniowie często tracą punkty za niedokładne przeczytanie tematu. Temat wypracowania zwykle składa się z dwóch elementów, a maturzysta musi odnieść się do obu. Jeśli pisze tylko o jednym, nawet dobra znajomość lektury nie wystarczy

- wyjaśnia w rozmowie z Forsalem nauczycielka polskiego Aneta Korycińska.

Maturzyści zamiast w sposób funkcjonalny omawiać lektury, streszczają je. To nie to samo.

W wypracowaniu nie chodzi o to, by opowiedzieć fabułę, ale by wykorzystać konkretną scenę, bohatera albo motyw jako ilustrację argumentu. Uczeń powinien za każdym razem pokazać, co dany przykład wnosi do rozważań. To samo dotyczy kontekstów. Kontekst nie może być ozdobnikiem ani przypadkową wzmianką. Musi pogłębiać interpretację, poszerzać argument albo pomagać w zrozumieniu problemu z tematu

- mówi nauczycielka.

Za co maturzyści tracą punkty?

Tym, za co maturzyści tracą punkty są głównie błędy rzeczowe, które nie należą do rzadkości.

Jak tłumaczy nauczycielka, najpoważniejszy jest błąd kardynalny, który jasno pokazuje, że uczeń nie zna głównych wątków utworu, losów postaci. W przypadku wypracowania taki błąd kardynalny może przekreślić punkty za tę część egzaminu, skutkuje „wyzerowaniem pracy”.

Kosztowne są również drobniejsze błędu rzeczowe, ponieważ obniżają punktację za kompetencje literackie i kulturowe.

Do częstych błędów należą także: brak wyraźnej tezy, słaba kompozycja, akapity ułożone bez logicznych przejść, brak wniosków cząstkowych, powtórzenia, ubogie słownictwo, potoczny styl, błędy składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne. Uczniowie nie zawsze pamiętają, że język również jest oceniany, a szeroki zakres środków językowych i zróżnicowana składnia pomagają zdobyć więcej punktów

- wyjaśnia Aneta Korycińska.

kal1.png
