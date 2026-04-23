Połowa szkół już wprowadziła zakaz. Projekt przewiduje dwa wyjątki

W czwartek zakończyły się konsultacje publiczne projektu nowelizacji Prawa oświatowego o zakazie korzystania z telefonów w publicznych szkołach podstawowych. Ministra edukacji podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego pytana była m.in. o przebieg konsultacji projektu.

Spłynęło do nas ponad 100 stron uwag. (...) Przyszły też, co jest zaskakujące, ale bardzo cieszące mnie, uwagi od osób młodych. Młodzież niezbyt często i niezbyt chętnie bierze udział w takim dialogu publicznym

– zauważyła.

Jak podała, opinie młodych ludzi były różne. Przeciwna zmianie była młodzież, której to bezpośrednio dotyczy, czyli dzieci ze szkół podstawowych.

Zaznaczyła, że projektowana nowelizacja nie rozwiązuje problemu uzależnienia od smartfonów.

– To tylko uspokaja życie w szkole – wskazała.

Połowa szkół w Polsce z zakazem smartfonów

Przypomniała, że już teraz ponad 50 proc. szkół wprowadziło u siebie zakaz smartfonów. Mogły to zrobić, zapisując zakaz w statucie. Dodała, że nowelizacja „zdejmuje z nauczycieli problem pewnego konfliktu”.

– Biorę go na siebie – powiedziała.

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego zakłada zakaz używania w publicznych szkołach podstawowych telefonów komórkowych oraz „innych urządzeń elektronicznych”. Będzie obowiązywał uczniów „podczas pobytu na terenie szkoły”.

Ważne Zakaz ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Zakaz ma objąć uczniów. Nie obejmie nauczycieli i innych pracowników szkół.

Dwa wyjątki od zakazu telefonów w szkołach

Zgodnie z projektem, od zakazu będą dwa wyjątki. Pierwszy to zgoda nauczyciela na skorzystanie z telefonu uzasadniona celami dydaktyczno-wychowawczymi (np. nauka bezpiecznego korzystania z internetu, przeprowadzenie quizu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii). Drugi wynika z konieczności skorzystania przez ucznia z urządzenia ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby (np. mierzenie poziomu glukozy).

Szkoły będą mogły autonomicznie zdecydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz.

