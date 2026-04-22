Forsal logo

Wytyczne CKE są jasne. Na egzaminie ósmoklasisty dozwolone tylko dwa przedmioty

Beata Jasina-Wojtalak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 15:15
Egzamin ósmoklasisty/Shutterstock
Czy podczas egzaminu ósmoklasisty uczeń może napić się wody, a na biurku ustawić maskotkę na szczęście? Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są jasne. Oto jakie przedmioty uczeń może zabrać ze sobą na egzamin ósmoklasisty. Wymieniono również przedmioty niedozwolone.

Zgodnie z harmonogramem egzamin ósmoklasisty podzielony jest na trzy dni:

  • język polski – 11 maja 2026 r. godz. 9:00
  • matematyka – 12 maja 2026 r. godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 13 maja 2026 r. godz. 9:00

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie podejdą do egzaminów w maju, mogą zrobić to w czerwcu (8, 9 i 10 czerwca). Najdłużej potrwa egzamin z języka polskiego (150 minut). To pierwszy tego typu egzamin w trakcie nauki, warto zatem zabrać ze sobą butelkę z wodą. Lista przedmiotów, które można wnieść na salę, jest jasno określona.

Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty?

Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej opublikowała już listę przedmiotów, które na salę mogą wnieść uczniowie. W przypadku egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego dozwolony jest wyłącznie długopis (lub pióro) z czarnym atramentem. Na egzamin z matematyki uczeń przynosi z kolei przybory do pisania (długopis lub pióro) i linijkę.

Uczniowie nie zabierają ze sobą ołówków - wszelkie rysunki wykonują długopisem. Korektor także nie jest dozwolony. Na salę dodatkowo można za to wnieść butelkę z wodą, ale uwaga: etykieta musi być zerwana. W uzasadnionych przypadkach (konieczna jest opinia poradni specjalistycznej o dyskalkulii) dozwolone jest także zabranie kalkulatora prostego na egzamin z matematyki.

Ważne

Kalkulator prosty umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Nie wszyscy o tym wiedzą. Czy można pobierać 800 plus na dorosłe, uczące się dziecko?

Zegarek na egzaminie ósmoklasisty? Niekoniecznie

Prosty zegarek na ręku ucznia nie jest zabroniony, jednak już smartwatcha na salę wnieść nie można. Podobnie jak telefonu komórkowego, słownika (wyjątkiem są cudzoziemcy), innego urządzenia elektronicznego (tu wyjątek stanowią zgłoszone wcześniej sprzęty do monitorowania zdrowia) czy jakichkolwiek notatek. Uczniowie słabowidzący i słabosłyszący mogą liczyć także na wydłużenie czasu egzaminu, korzystanie z pomocy optycznych lub pisanie egzaminu w oddzielnej sali.

Na egzamin ósmoklasisty - oprócz przyborów do pisania - warto zabrać także dokument tożsamości (wystarczy szkolna legitymacja). Dokument powinien być w formie fizycznej, a nie cyfrowej (w aplikacji mObywatel).

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, musi przystąpić do niego każdy uczeń VIII klasy szkoły podstawowej, by ukończyć szkołę i otrzymać świadectwo. Egzaminu nie można za to nie zdać: nie istnieje określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: egzamin ósmoklasistyCKEegzamin ósmoklasisty 2026
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj