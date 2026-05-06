Forsal logo

Tyle zapłacimy w czwartek na stacjach. Ceny benzyny w dół

Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 12:27
stacje paliw, benzyna, tankowanie, kierowcy, cena maksymalna
Tyle zapłacimy w czwartek na stacjach. Ceny benzyny w dół/Materiały prasowe
Ile zapłacimy za paliwo w czwartek 7 maja? Jak wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 - 6,95 zł, a oleju napędowego - 7,26 zł. Oznacza to, że ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących w środę.

Maksymalne ceny paliwa w czwartek 7 maja

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 - 6,99 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na piątek.

Zobacz również

Do kiedy ceny będą regulowane?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTyle zapłacimy w czwartek na stacjach. Ceny benzyny w dół »
Tematy: paliwoceny benzynystacja benzynowamaksymalne ceny energii
Powiązane
Orlen uruchomił złoże Eirin na Morzu Północnym. Błękitne paliwo płynie już do Polski
Orlen uruchomił złoże Eirin na Morzu Północnym. Błękitne paliwo płynie już do Polski
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Orlen podnosi hurtowe ceny paliw
Za paliwo znów zapłacimy więcej? Orlen podniósł hurtowe ceny paliw
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj