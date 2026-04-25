Za paliwo znów zapłacimy więcej? Orlen podniósł hurtowe ceny paliw

Według cennika hurtowego Orlenu w sobotę olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 tys. 296 zł za metr sześc., czyli o 109 zł więcej niż dzień wcześniej, natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 448 zł za metr sześc., czyli o 32 zł więcej niż dzień wcześniej.

W piątek koncern również podniósł hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 198 zł, do 6 tys. 187 zł za metr sześc., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 132 zł, do 5 tys. 416 zł za metr sześc.

Maksymalne ceny paliw na stacjach

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej” mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej tych produktów na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr i podatek VAT.

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Energii o cenach maksymalnych, od soboty do poniedziałku włącznie:

litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować nie więcej niż 6,17 zł,

benzyny bezołowiowej 98 - 6,71 zł,

oleju napędowego - 7,01 zł.

Oznacza to, że w tych dniach na stacjach ceny wszystkich paliw będą wyższe niż w piątek, gdy litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował maksymalnie 6,03 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł.

Jak długo potrwają obniżki cen paliw na stacjach?

Ceny maksymalne paliw Ministerstwo Energii ogłasza w codziennym obwieszczeniu, ale obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych paliw na stacjach, czyli 31 marca, w przypadku benzyny bezołowiowej 95 było to nie więcej niż 6,16 zł, dla benzyny bezołowiowej 98 - 6,76 zł, a dla oleju napędowego - 7,60 zł.

W piątek minister energii Miłosz Motyka zapewnił w wypowiedzi dla Polskiego Radia, że rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” na pewno będzie obowiązywał przez najbliższe tygodnie. Zaznaczył, że rozwiązania te będą funkcjonować do momentu, kiedy sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje i pokój będzie „możliwie najbardziej trwały”.

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował w kolejnych dniach wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Przedstawiciele biura Reflex, odnosząc się do aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, zwrócili w piątek uwagę, że cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana, jednak w wyniku zawieszenia broni nie dochodzi do kolejnych ataków na infrastrukturę naftową w regionie. „Na chwilę obecną rynek przygotowuje się na dłuższy konflikt. Pytaniem jest, czy USA zdołają rozminowywać cieśninę Ormuz w tempie pozwalającym na systematyczny wzrost transportu ropy naftowej i produktów naftowych z regionu Zatoki Perskiej” - podkreśliło w piątkowej analizie biuro Reflex.