Będą dodatkowe pasy na A2 między Łodzią a Warszawą

Chodzi o skierowanie do realizacji dwóch pierwszych z czterech odcinków, na który podzielono rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą o dodatkowe pasy ruchu. To część inwestycji dotycząca poszerzenia trasy od strony stolicy – od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do Konotopy o łącznej długości blisko 43 km.

Na obu odcinkach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w postępowaniu przetargowym najwyżej oceniła oferty firmy Strabag, jednak uczestnicy postępowania odwołali się od tej decyzji.

Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej korzystna dla GDDKiA

Jak powiedział PAP minister infrastruktury Dariusz Klimczak, Krajowa Izba Odwoławcza wydała właśnie korzystne dla GDDKiA orzeczenia, co oznacza zielone światło do podpisania umowy z wykonawcą na odcinkach: granica województwa – węzeł Grodzisk Mazowiecki (25,4 km) oraz węzeł Grodzisk Mazowiecki – węzeł Konotopa (17,2 km).

- Czekaliśmy na tę decyzję od bardzo dawna. Mamy rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej i wreszcie możemy podpisać umowę na rozbudowę pierwszych odcinków A2. Jesteśmy na dobrej drodze do wbicia pierwszej łopaty pod rozbudowę tej trasy. Bardzo nas już goni czas, bo ta droga powinna być poszerzona wiele lat temu. To ostatni dzwonek, ponieważ inaczej nie uda nam się w sposób płynny prowadzić ruchu przy budowie Portu Polska – podkreślił szef resortu infrastruktury.

Jak dodał w rozmowie z PAP Marcin Amróz, dyrektor łódzkiego oddziału GDDKiA, który jest odpowiedzialny za realizację tej inwestycji, rozstrzygnięcia w KIO zapadły w ostatnich dniach. Teraz dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie umów z wykonawcą.

Zielone światło do podpisania dwóch umów

- To czynność formalna, która może potrwać miesiąc lub dwa. Jesteśmy dobrej myśli, że w najbliższym czasie dostaniemy zielone światło do podpisania dwóch umów na rozbudowę odcinków, które są tak naprawdę kluczowe, ponieważ znajdują się bliżej Warszawy – wyjaśnił.

Dodał, że po zawarciu kontraktu wykonawca będzie mógł szybko przystąpić do robót, ponieważ gotowy jest już projekt i cała wymagana dokumentacja dobudowy pasów ruchu. Wcześniej jednak będzie musiał wprowadzić tymczasową organizację ruchu.

- Prace będą trwały pod ruchem. Postanowiliśmy nie wyrzucać całego ruchu z drogi, bo jest to niemożliwe przy takim dużym natężeniu na A2. Wykonawca musi utrzymać przejazd po dwóch pasach w każdym kierunku, wykorzystując do tego cały przekrój jezdni – zaznaczył Amróz.

Kolejne dwa odcinki wkrótce

Kolejnym etapem inwestycji będzie wybór najkorzystniejszych ofert na dwóch odcinkach bliżej Łodzi: od węzła Łódź Północ do Łyszkowic (27,9 km), na który wpłynęło pięć ofert z ceną od 374 mln do 512,2 mln zł oraz od Łyszkowic do granicy województwa (21,8 km), na który złożono sześć ofert wycenionych od 321,4 mln do 442,4 mln zł.

W sumie w przetargu na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią i Warszawą GDDKiA otrzymała 18 ofert. Złożyły je cztery firmy i cztery konsorcja.

Inwestycja ma kosztować ok. 2 mld zł.

Planowana rozbudowa przewiduje dobudowanie trzeciego pasa ruchu na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków, a dalej – czwartego pasa w kierunku węzła Konotopa. Łącznie przebudowa obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa nowych pasów, a 3 km - prace w rejonie węzła Łódź Północ, które obejmą wymianę nawierzchni i modernizację oświetlenia na energooszczędne.

Prace na niektórych odcinkach mają zakończyć się w przyszłym roku, a cała trasa być gotowa w 2028 r.

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą użytkowana jest od 13 lat i stała się w tym czasie jednym z najbardziej ruchliwych odcinków dróg w Polsce. Ostatni Generalny Pomiar Ruchu wskazał, że liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i Warszawą waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys. na dobę. Według prognoz, ruch będzie rósł, tym bardziej, że przewidziany do rozbudowy odcinek autostrady ma ułatwiać dojazd do Portu Polska.