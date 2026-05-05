- Naszą ambicją jest zostanie platformą numer jeden w naszej części Europy, jeśli chodzi o sprzedaż usług turystycznych. To jest nasz plan - powiedział szef Allegro na konferencji. Dodał, że mowa tu o perspektywie kilku najbliższych lat.

We wtorek uruchomiono portal z wyjazdami zorganizowanymi przez Itakę - chodzi o wczasy, wycieczki objazdowe i rejsy. Obecnie są to oferty last minute do 800 hoteli w 27 krajach.

Marcin Kuśmierz dodał, że obecnie na portalu dostępna jest część oferty biura, ale baza wyjazdów ma być rozwijana. Jak mówił, obie firmy rozważają również ekspansję poza Polskę, na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Zapowiedział też, że portal ma zostać połączony z Allegro Pay - systemem umożliwiającym odroczoną płatność.

Wiceprezes firmy Itaka Piotr Henicz wskazał, że w ciągu kilku miesięcy na platformie znajdzie się cała oferta biura.

Jak przekazano podczas konferencji, Polacy wydają rocznie ok. 108 mld zł na cele turystyczne, a wartość segmentu zagranicznych wycieczek zorganizowanych to 27 mld zł. Dodano, że w ubiegłym roku blisko 10 mln osób wyjechało w 2025 r. na wycieczki zorganizowane przez biura podróży.

Allegro to założona 26 lat temu w Polsce platforma handlowa (tzw. marketplace), działająca w Europie Środkowo-Wschodniej. Siedziba spółki jest w Luksemburgu, a jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2016 r. Allegro zostało kupione przez grupę funduszy inwestycyjnych.

Itaka to biuro podróży założone w 1989 r. w Opolu. Wiceprezes Henicz przekazał, że w 2025 r. obsłużyło ono 1,8 mln klientów.