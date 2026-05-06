Obywatel wyrejestrował telewizor w piśmie do Poczty Polskiej, co nie zostało przez nią uznane, bo nie uczynił tego na formularzu z Internetu czy w drodze osobistego stawiennictwa. Obciążono go obowiązkiem zapłaty ponad 2 tys. zł.

Do jego sprawy przed sądem administracyjnym przystąpił RPO. Wskazał, że ustawodawca powinien zapewnić różne możliwości zgłoszenia wyrejestrowania odbiornika, biorąc pod uwagę, że nie każdy może stawić się w placówce operatora i nie każdy ma możliwość obsługi Internetu czy dostępu do niego.

25 marca 2026 r. Wojewódzki Sąd Amunicyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/GI 1514/25) uchylił zaskarżone postanowienie PP. Wierzyciel, działając jako organ, ma obowiązek umożliwić, zwłaszcza osobom starszym, wypełnienie formalnych obowiązków - wskazał.

Poczta Polska nie uznała wyrejestrowania telewizora. Nakazała zapłatę zaległych opłat abonamentowych

Poczta Polska wezwała obywatela do zapłaty zaległych opłat abonamentowych z odsetkami w wysokości 2252,82 zł za lata 2019- 2024 r. Jego pełnomocnik wniósł o umorzenie, wskazując, że wyrejestrowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nastąpiło w jego piśmie do PP z 2016 r. W 2025 r. PP wystawiła tytuł wykonawczy za nieuiszczone opłaty abonamentowe za lata 2020-2024.

Zajęto wierzytelności z rachunków bankowych skarżącego; wyegzekwowano całą należność wraz z kosztami egzekucyjnymi. W 2025 r. obywatel wskazał, że obowiązek objęty tytułem wykonawczym nie istnieje. PP stwierdziła, że skarżący jest zobowiązany do wnoszenia opłat abonamentowych, bo nie ma dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie odbiorników.

Obywatel wniósł skargę do WSA, wnioskując o uchylenie postanowień w swej sprawie. Jego zdaniem, wyłączenie możliwości pisemnego wyrejestrowania odbiorników narusza prawa obywatelskie, zwłaszcza co do osób niemobilnych, które nie mogą przybyć do placówki operatora oraz tych bez dostępu do Internetu.

Pismo procesowe RPO do WSA

RPO wskazał, że w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uregulowano - w sposób niejednoznaczny - także procedurę wyrejestrowania, to istnieją podstawy do stwierdzenia, że możemy mieć do czynienia z wykroczeniem poza zakres delegacji ustawowej.

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zasadne jest uznanie, że przesłanie przez obywatela pisma, w którym jasno komunikuje, że chce dokonać wyrejestrowania odbiorników, nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Czy na podstawie § 11 Rozporządzenia za dopuszczalne należy uznać dokonanie przez obywatela zawiadomienia o zaprzestaniu używania odbiorników w formie przesyłki listownej (obok procedury osobistego stawiennictwa w celu złożenia zgłoszenia oraz procedury z wykorzystaniem strony internetowej operatora).

Ważne W ocenie Rzecznika, w związku z wątpliwościami natury konstytucyjnej, § 11 pkt 2 Rozporządzenia powinien być intepretowany na korzyść obywateli i bez nadmiernego formalizmu. Ustawodawca powinien zapewnić różne możliwości dokonania zgłoszenia wyrejestrowania odbiornika, w szczególności mając na uwadze, że nie każdy obywatel może osobiście stawić się w placówce operatora oraz nie każdy ma możliwość dostępu i obsługi Internetu.

Skoro przepisy budzą uzasadnione zastrzeżenia konstytucyjne, a ponadto nie przewidują procedury, w której Poczta Polska otrzymuje od obywatela zawiadomienie, wskazujące na wolę wyrejestrowania odbiornika w innej formie niż formularzowa, to obywatel nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji takiego stanu.

Według Rzecznika skarżący wpadł w swoistą pułapkę – po pierwsze – związaną z tym, że miał prawo oczekiwać, iż upoważnienie ustawowe odnosi się wyłącznie do kwestii rejestracji odbiorników, a po drugie, że przesyłka w sprawie wyrejestrowania odbiornika doprowadzi do zainicjowania procedury, która zakończy się skutecznym wyrejestrowaniem. Rzecznik nie może zaakceptować stanu, w którym wyłącznie obywatel obciążany jest negatywnymi konsekwencjami błędów ustawodawcy.

Stanowisko Poczty Polskiej prowadzi do nieuzasadnionego przerzucenia ciężaru dowodowego wyłącznie na obywatela, nawet w sytuacji bezsprzecznego wykazania podjęcia czynności zmierzających do wyrejestrowania odbiornika.

Korzystny wyrok WSA

25 marca 2026 r. WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/GI 1514/25) uchylił zaskarżone postanowienie. W ocenie sądu nie można uznać, że brak wypełnienia formularza i przesłanie zgłoszenia w formie zwykłej nie jest zgłoszeniem o jakim mowa w przepisie. Każdorazowo, niezależnie od formy, jest to oświadczenie osoby uprawnionej. Jeżeli wierzyciel otrzymuje tego rodzaju oświadczenie, winien zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu oświadczenia i wyrejestrować daną osobę bądź też przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania (albo złożenia w placówce pocztowej). Wierzyciel ma zatem, działając jako organ, umożliwić - zwłaszcza osobom starszym - wypełnienie formalnych obowiązków.

WSA podzielił pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, że rozporządzenie MAiC z 17 grudnia 2013 r. w zakresie dotyczącym problematyki wyrejestrowania odbiorników oraz określenia wzorów zawiadomień narusza art. 6 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Sąd za słuszne uznał stanowisko skarżącego i RPO, że art. 92 Konstytucji wyraźnie określa warunki jakie winno spełniać rozporządzenie. Prawidłowa jest konkluzja, że skoro upoważnienie ustawowe odnosi się o rejestracji odbiorników, to wprowadzenie formularza wyrejestrowania, którego brak wykorzystania pociąga za sobą nieskuteczność wyrejestrowania odbiornika, wykracza poza delegację ustawową.

Okoliczność, że skarżący nie zakomunikował o chęci wyrejestrowania odbiornika na urzędowym formularzu, natomiast informował Pocztę Polską o chęci wyrejestrowania takiego odbiornika pismem z 12 grudnia 2016 r., nie zwalniało Poczty Polskiej z podjęcia stosowych czynności celem wyjaśnienia istotnych okoliczności. Poczta Polska powinna poczynić stosowne czynności w zakresie wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności mając na uwadze konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. V.7220.18.2025