Bezpłatne badania profilaktyczne

W ciągu dwunastu miesięcy z programu bezpłatnych badań profilaktycznych „Moje Zdrowie” skorzystało niemal 4 mln dorosłych Polek i Polaków - podało Ministerstwo Zdrowia.

Program realizowany jest w kilku krokach. Pierwszy polega na wypełnieniu ankiety, dotyczącej stanu zdrowia pacjenta. Na podstawie zebranych w niej informacji oraz późniejszej wizyty lekarskiej lekarz zleca wykonanie spersonalizowanego zestawu badań. Po badaniach odbywa się wizyta podsumowująca, na której pacjent otrzymuje szczegółowe zalecenia i Indywidualny Plan Zdrowotny. Jeśli wyniki wskazują na potrzebę dalszej diagnostyki pacjent otrzymuje na nią skierowanie.

Jak często można korzystać z programu "Moje Zdrowie"?

Osoby w wieku 20-49 lat mogą z programu korzystać co 5 lat, natomiast osoby po 50. roku życia - co 3 lata. „Tak zaplanowana częstotliwość nie jest przypadkowa - celem programu jest długofalowy monitoring stanu zdrowia, a nie jednorazowa interwencja. Regularność badań to podstawa skutecznej profilaktyki, bo tylko dzięki niej możemy obserwować zmiany w czasie, zauważyć niepokojące sygnały na wczesnym etapie i reagować zanim rozwiną się poważniejsze problemy” - czytamy w komunikacie.

Jak przystąpić do programu?

Do programu można zgłosić się podczas wizyty w przychodni POZ lub online. Ta druga forma polega na wypełnieniu ankiety przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP.

Z informacji podanych przez resort wynika, że nieco ponad połowa pacjentów zapisała się do programu w sposób tradycyjny (53 proc), 26 proc. skorzystało z IKP, a 21 proc. z aplikacji mojeIKP.

Program „Moje Zdrowie” został uruchomiony 5 maja 2025 roku.