Forsal logo

Ogromne zainteresowanie darmowymi badaniami. Tak wygląda pierwszy rok programu „Moje Zdrowie”

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 15:57
Ogromne zainteresowanie darmowymi badaniami. Tak wygląda pierwszy rok „Moje Zdrowie”
Ogromne zainteresowanie darmowymi badaniami. Tak wygląda pierwszy rok „Moje Zdrowie”/Shutterstock
Niemal 4 mln dorosłych Polek i Polaków skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach programu „Moje Zdrowie” - poinformował w środę resort zdrowia, podsumowując pierwszy rok programu.

Bezpłatne badania profilaktyczne

W ciągu dwunastu miesięcy z programu bezpłatnych badań profilaktycznych „Moje Zdrowie” skorzystało niemal 4 mln dorosłych Polek i Polaków - podało Ministerstwo Zdrowia.

Program realizowany jest w kilku krokach. Pierwszy polega na wypełnieniu ankiety, dotyczącej stanu zdrowia pacjenta. Na podstawie zebranych w niej informacji oraz późniejszej wizyty lekarskiej lekarz zleca wykonanie spersonalizowanego zestawu badań. Po badaniach odbywa się wizyta podsumowująca, na której pacjent otrzymuje szczegółowe zalecenia i Indywidualny Plan Zdrowotny. Jeśli wyniki wskazują na potrzebę dalszej diagnostyki pacjent otrzymuje na nią skierowanie.

Jak często można korzystać z programu "Moje Zdrowie"?

Osoby w wieku 20-49 lat mogą z programu korzystać co 5 lat, natomiast osoby po 50. roku życia - co 3 lata. „Tak zaplanowana częstotliwość nie jest przypadkowa - celem programu jest długofalowy monitoring stanu zdrowia, a nie jednorazowa interwencja. Regularność badań to podstawa skutecznej profilaktyki, bo tylko dzięki niej możemy obserwować zmiany w czasie, zauważyć niepokojące sygnały na wczesnym etapie i reagować zanim rozwiną się poważniejsze problemy” - czytamy w komunikacie.

Jak przystąpić do programu?

Do programu można zgłosić się podczas wizyty w przychodni POZ lub online. Ta druga forma polega na wypełnieniu ankiety przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP.

Z informacji podanych przez resort wynika, że nieco ponad połowa pacjentów zapisała się do programu w sposób tradycyjny (53 proc), 26 proc. skorzystało z IKP, a 21 proc. z aplikacji mojeIKP.

Program „Moje Zdrowie” został uruchomiony 5 maja 2025 roku.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOgromne zainteresowanie darmowymi badaniami. Tak wygląda pierwszy rok programu „Moje Zdrowie” »
Tematy: zdrowieprogram Moje Zdrowie
Powiązane
Minerał, który ratuje środowisko i zdrowie. Przełomowe badania z Polski
Minerał, który ratuje środowisko i zdrowie. Przełomowe badania z Polski
Przyszłość diagnostyki? Sztuczna inteligencja oceni twoje zdrowie i długość życia
Przyszłość diagnostyki? Sztuczna inteligencja oceni twoje zdrowie i długość życia
Zdrowie jak profilaktyka omija pracownika
Zdrowie pracowników to nie tylko medycyna pracy i pakiety medyczne. Dlaczego profilaktyka jest lekceważona i przez pracownika, i przez pracodawcę
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu w Polsce – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Czy Polska może wyłamać się z europejskiego systemu zmiany czasu?
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
ZUS przeliczy emerytury kobiet. Nawet +50 proc. po 65. roku życia w 2026
ZUS przeliczy emerytury kobiet. Nawet +50 proc. po 65. roku życia w 2026
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj