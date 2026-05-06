Fala krwawych ataków w Ukrainie. Rosja zrzuciła bomby lotnicze na miasta

„(…) W wyniku dzisiejszych rosyjskich uderzeń w całym kraju zginęło 27 osób, a co najmniej 120 zostało rannych. Tylko w Zaporożu Rosjanie w jednej chwili zabili bombami lotniczymi 12 cywilów. W wyniku wieczornego uderzenia na Dniepr zginęły cztery osoby, a 16 zostało rannych” – napisał Kłymenko.

Wojna w Ukrainie. Krwawy atak Rosji w nocy. Zginęło 27 osób

W środę rano władze przekazały, że w Zaporożu liczba rannych wzrosła do 43. W mieście Dniepr rannych jest 19 osób.

Celem ataków były też obwody: połtawski, charkowski, doniecki, dniepropietrowski, zaporoski, chersoński, odeski, czernihowski i sumski. Wszędzie tam w usuwanie skutków ostrzałów zaangażowana była policja i jednostki Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

„Okupanci cynicznie uderzali w infrastrukturę cywilną: ulice miast, składy żywności, budynki wielopiętrowe, urzędy pocztowe oraz jednostki DSNS. Atakowali infrastrukturę energetyczną i kolej. W obwodach połtawskim i chersońskim celowo uderzono w ratowników i medyków” – podkreślił Kłymenko.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Na cel wzięli infrastrukturę cywilną

Władze obwodu charkowskiego podały w środę w godzinach porannych, że Rosjanie zaatakowali jedną z dzielnic Charkowa. Uszkodzone zostały domy prywatne i wybuchł pożar, w wyniku którego ucierpiały dwie osoby.

Russia has intensified attacks on Ukraine’s railway infrastructure, with overnight drone strikes damaging rail networks in Kharkiv, Poltava, and Dnipropetrovsk regions. Officials say operations were disrupted as tensions continue to escalate.

Siły Powietrzne Ukrainy przekazały w porannym komunikacie, że od godz. 18 we wtorek (godz. 17 w Polsce - przyp. red.) unieszkodliwiły 89 ze 108 dronów. Rosjanie użyli także do ataków dwóch pocisków balistycznych Iskander-M oraz jednej kierowanej rakiety lotniczej Ch-31 – poinformowano.

Władze w Kijowie jednostronnie ogłosiły zawieszenie broni proponując, by obowiązywało ono od północy z wtorku na środę. Kreml zignorował tę ofertę. Przywódca Rosji Władimir Putin chciał, by rozejm obowiązywał w dniach 8-9 maja w związku z paradą z okazji Dnia Zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej.

Rozejmu nie będzie. Ukraina odpowiada na brutalne ataki Rosji

„Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę w nocy z 5 na 6 kwietnia i przeprowadziła szereg ataków; niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja” – oświadczył w środę doradca ukraińskiego ministra obrony Serhij Sternenko.

„Rosjanie naruszyli reżim ciszy i przeprowadzili szereg ataków na Ukrainę. Działania agresora niweczą ogłoszone przez Putina 'zawieszenie broni' na 9 maja” – napisał w komunikatorze Telegram.

„W obwodzie zaporoskim okupanci zaatakowali obiekt infrastruktury przemysłowej. W Chersoniu Rosjanie uderzyli lotniczą bombą kierowaną KAB. Drony Shahed atakują także Krzywy Róg” – wymienił Sternenko.