Forsal logo

Rosja ogłasza rozejm z Ukrainą. Zełenski reaguje. Podał nowy termin

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:45
Rosja ogłasza rozejm z Ukrainą. Zełenski reaguje. Podał nowy termin
Rosja ogłasza rozejm z Ukrainą. Zełenski reaguje. Podał nowy termin/PAP/EPA
Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni na 8 i 9 maja.

„Uważamy, że życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż 'obchody' jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłaszamy reżim ciszy, począwszy od północy w nocy z 5 na 6 maja. W czasie, jaki pozostał do tego momentu, realistyczne jest zapewnienie ciszy” - napisał Zełenski na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Zełenski odpowiedział na decyzję Putina ws. rozejmu

Według ukraińskiego prezydenta dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań bojowych, zapowiedzianych w poniedziałek przez stronę rosyjską.

„Od tego momentu będziemy reagować symetrycznie. Nadszedł czas, aby rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie ministerstwo obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy” – oznajmił Zełenski.

Przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja – przekazała około dwóch godzin wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti.

Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.

Coś dziwnego dzieje się w Moskwie. Szykują się na 9 maja
Coś dziwnego dzieje się w Moskwie. Szykują się na 9 maja

Rosja ogłasza rozejm z Ukrainą na 9 maja. Kijów bez oficjalnej propozycji

Również w poniedziałek prezydent Ukrainy odrzucił pomysł jednodniowego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, określając go jako „nieuczciwy” i zaznaczając, że Kijów nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji zawieszenia broni 9 maja.

29 kwietnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z Putinem, podczas której omawiano możliwość „małego rozejmu” w Ukrainie. Władze w Kijowie podkreślały, że należy wyjaśnić szczegóły tego, co zostało omówione podczas tej rozmowy.

Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego. Czy już to ogłosił?” - powiedział Trump dziennikarzom, relacjonując swoją środową rozmowę z rosyjskim przywódcą.

Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy, 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy następnie przekazał, że podczas „wielkanocnego rozejmu” rosyjscy wojskowi złamali warunki zawieszenia broni 10 721 razy.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosja ogłasza rozejm z Ukrainą. Zełenski reaguje. Podał nowy termin »
Tematy: Rosjawojna w UkrainieWładimir Putinwołodymyr zełenski
Powiązane
Polska armia dostała kosmiczne oczy. Znajdą Rosjan w każdej norze
Polska armia dostała kosmiczne oczy. Znajdą Rosjan w każdej norze
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Rosja się rozpędziła. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Rosja się rozpędziła. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
Najbardziej bezpieczne miejsca w Polsce w razie wojny. Podali listę miast
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlać trawnik i umyć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj