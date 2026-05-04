Forsal logo

Coś dziwnego dzieje się w Moskwie. Szykują się na 9 maja

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:59
Coś dziwnego dzieje się w Moskwie. Szykują się na 9 maja
Coś dziwnego dzieje się w Moskwie. Szykują się na 9 maja/Telegram
Na kilka dni przed rosyjskim Dniem Zwycięstwa w Moskwie zauważono transport elementów systemów przeciwlotniczych S-400. Informacje podało United24 Media, powołując się na nagrania opublikowane 3 maja przez rosyjskie kanały w Telegramie. Według analityków może to oznaczać dodatkowe przygotowania do ochrony stolicy przed możliwymi atakami ukraińskich dronów.

Jak wynika z analiz opartych na otwartych źródłach Moskwa już teraz posiada rozbudowaną sieć obrony powietrznej. United 24 Media podaje, że obejmuje ona dwa pierścienie zabezpieczeń wokół miasta oraz liczne stanowiska rozmieszczone bezpośrednio na jego terenie. Łącznie ma funkcjonować około 130 stanowisk obrony przeciwlotniczej.

Moskwa wzmacnia obronę. Rosja szykuje się na czarny scenariusz

Główną część systemu stanowią zestawy Pantsir-S1 oraz systemy Tor, przeznaczone do zwalczania dronów i pocisków manewrujących. Uzupełniają je baterie S-400, odpowiadające za ochronę przed bardziej zaawansowanymi zagrożeniami, w tym pociskami balistycznymi. Same nagrania nie przesądzają jednak, czy widoczny transport oznacza nowe wzmocnienie, czy tylko przestawienie jednostek, które już wcześniej pełniły służbę w Moskwie.

Mimo tak rozbudowanej infrastruktury bezpieczeństwa rosyjskie władze mają rozważać dodatkowe środki ostrożności. Według doniesień mogą zostać wprowadzone czasowe ograniczenia w działaniu sieci komórkowych w Moskwie 5, 7 i 9 maja. Rozpatrywany jest również wariant ograniczenia samej parady, m.in. poprzez rezygnację z części sprzętu wojskowego lub zmniejszenie liczby uczestników.

Polska armia dostała kosmiczne oczy. Znajdą Rosjan w każdej norze
Polska armia dostała kosmiczne oczy. Znajdą Rosjan w każdej norze

Dzień Zwycięstwa pod specjalnym nadzorem. Obawa o ataki Ukrainy

Zmiany nie dotyczą wyłącznie stolicy. W kilku rosyjskich regionach lokalne obchody zostały już odwołane lub ograniczone w obawie przed ukraińskimi atakami dronów. Kraj Krasnodarski całkowicie odwołał paradę, podczas gdy obwody kaliningradzki i samarski przeniosły wydarzenia upamiętniające do internetu. Z kolei w Petersburgu, Czuwaszji i obwodzie kałuskim parady mają się odbyć bez ciężkiego sprzętu wojskowego.

Według Politico Rosja „zmaga się z koniecznością uzupełniania liczebności swoich wojsk w obliczu konfliktu w Donbasie, a regularne ukraińskie ataki dronów na kluczowe obiekty w całej Rosji również ujawniły słabości w głębi kraju”. Ukraińcy przeprowadzają ataki dronami na cele w Rosji, w tym także w okolicach Moskwy, jak na przykład we wrześniu ubiegłego roku. Nieco wcześniej, w czerwcu, ukraińskie ataki sparaliżowały moskiewskie lotniska.

Ubiegłoroczna parada była największą od czasu rozpoczęcia inwazji w Ukrainie i przyciągnęła do Rosji wielu światowych przywódców. Zaprezentowano wówczas między innymi ponad 180 pojazdów wojskowych, opancerzone wozy piechoty i ogromne wyrzutnie międzykontynentalnych pocisków balistycznych oraz drony przewożone na wojskowych ciężarówkach. Nad Placem Czerwonym przelatywały również myśliwce.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCoś dziwnego dzieje się w Moskwie. Szykują się na 9 maja »
Tematy: RosjaMoskwaparadadzień zwycięstwa
Powiązane
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Rosja się rozpędziła. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Rosja się rozpędziła. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Rosja pręży się do skoku. Armia rozpoczęła akcję przygotowawczą
Rosja pręży się do skoku. Armia rozpoczęła akcję przygotowawczą
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
Uważajcie na to bardzo popularne mięso. Nawet niewielka porcja doszczętnie niszczy jelita
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu w Polsce – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Czy Polska może wyłamać się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj