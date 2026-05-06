Forsal logo

Co z porozumieniem USA-Iran? Trump zapowiedział wznowienie bombardowań, jeśli Iran nie dotrzyma warunków

Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 16:12
US President Donald Trump attends Small Business Summit at the White House
Co z porozumieniem USA-Iran? Trump zapowiedział wznowienie bombardowań, jeśli Iran nie dotrzyma warunków/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w środę, że wznowi bombardowania Iranu, jeśli Teheran „nie da tego, co zostało uzgodnione”. Jednocześnie zapowiedział, że zawarcie porozumienia otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich. Nie jest jasne, o jakich ustaleniach mówił Donald Trump. Według portalu Axios, obie strony zbliżają się do zgody w sprawie jednostronicowych, 14-punktowych ram porozumienia.

Zakładając, że Iran zgodzi się na to, co zostało uzgodnione, co jest być może śmiałym założeniem, legendarna już Epicka Furia dobiegnie końca, a niezwykle skuteczna blokada pozwoli na OTWARCIE Cieśniny Ormuz DLA WSZYSTKICH, w tym dla Iranu - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Dodał, że "jeśli nie wyrażą zgody", to "rozpoczną się bombardowania, które niestety będą miały znacznie większą skalę i intensywność niż wcześniej"

Zobacz również

Będzie porozumienie USA-Iran?

Nie jest jasne, o jakich ustaleniach mówił Donald Trump. Według portalu Axios, obie strony zbliżają się do zgody w sprawie jednostronicowych, 14-punktowych ram porozumienia (memorandum of understanding), lecz jego zapisy nie zostały jeszcze uzgodnione. Dokument ogłosiłby zakończenie wojny i otworzył 30-dniowy okres negocjacji nad szczegółami na temat m.in. otwarcia cieśniny, ograniczenia irańskiego programu nuklearnego i zniesienia sankcji USA. Negocjowany jest m.in. okres zawieszenia wzbogacania uranu przez Iran oraz przekazanie zapasów już wzbogaconego uranu np. do USA.

Axios donosi, że urzędnicy amerykańscy wyrażali optymizm, co do porozumienia w kilku aspektach podczas poprzednich rund negocjacji i podczas trwającej wojny, ale jak dotąd nie udało się go osiągnąć. Sam Trump w ambiwalentny sposób określił szanse porozumienia dziennikowi „New York Post”. Powiedział dziennikarce tabloidu, że nie sądzi, by powinna wybrać się do Islamabadu na ewentualne podpisanie dokumentu, lecz dodał, że porozumienie zostanie zawarte.

Zobacz również

Ustabilizowanie żeglugi przez cieśninę Ormuz - nowy cel operacji

Prezydent zamieścił swój wpis po tym, jak we wtorek sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił Epicką Furię za zakończoną, twierdząc że nową fazą jest obronna operacja Projekt Wolność mająca umożliwić żeglugę przez cieśninę Ormuz. Potem jednak Trump ogłosił wstrzymanie Projektu Wolność, jako powód podając chęć zakończenia negocjacji z Iranem.

Cytowani przez portal urzędnicy twierdzili, że decyzja Trumpa o wycofaniu się, po niecałych dwóch dobach, z ogłoszonej operacji w Ormuzie była oparta nie na fiasku przedsięwzięcia - z oferty tranzytu przez cieśninę skorzystały tylko dwa statki - lecz na postępach w negocjacjach.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Aleksandra Kiełczykowska
oprac. Aleksandra Kiełczykowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCo z porozumieniem USA-Iran? Trump zapowiedział wznowienie bombardowań, jeśli Iran nie dotrzyma warunków »
Tematy: USADonald Trumpcieśnina OrmuzIran
Powiązane
USA przesuwają wojska w Europie. Polska w centrum rozmów
USA przesuwają wojska w Europie. Polska w centrum rozmów
sankcje, pieniądze, dolary
USA ostrzegają przed opłatami dla Iranu za Ormuz. Grożą sankcje
amerykańska armia rakiety hipersoniczne Dark Eagle iran 2026
Dark Eagle rzuci Iran na kolana? USA chcą użyć nowej potężnej rakiety
Zobacz
|
Oni też dostaną 800 plus? Takiej zmiany w przepisach jeszcze nie było
Rodzice dorosłych już dzieci dostaną 800 plus? Takiej zmiany w przepisach jeszcze nie było. Kiedy wprowadzą nowe świadczenie
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj