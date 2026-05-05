Przełom w Ormuzie. USA przeprowadziły pierwszy statek przez blokadę

Inicjatywa wyszła od armii USA

"Alliance Fairfax, statek pod banderą USA transportujący pojazdy, przepłynął przez cieśninę Ormuz i 4 maja opuścił Zatokę Perską" – poinformował koncern w komunikacie przekazanym agencji AFP.

Maersk poinformował, że armia USA zaoferowała statkowi, który po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem utknął w Zatoce Perskiej, możliwość opuszczenia Bliskiego Wschodu pod zbrojną eskortą.

Tak przebiega nowy szlak żeglugowy przez cieśninę Ormuz, wyznaczony przez USA (kolor zielony) u wybrzeży Omanu.

MAP OF THE DAY: Based on the information disclosed by the US (via @UK_MTO), I have drawn this Strait of Hormuz map.



🔴 Old route: Traffic Separation Scheme (TSS). ☠️Mines

🔵 New mandated Iranian shipping lanes (tollbooth)

🟢 New US Navy route: Oman waters "south of the TSS" pic.twitter.com/pumcKnaYPq May 5, 2026 Rozwiń

Ceny spadły po napięciach w poniedziałek

Ceny ropy naftowej spadły we wtorek po wcześniejszych gwałtownych wzrostach, a sygnały, że marynarka wojenna USA może "przełamać" irańską blokadę Ormuzu, złagodziły bieżące obawy o dostawy surowców z krajów Zatoki Perskiej.

"Spadek cen odzwierciedla jednak raczej oczekiwania rynku niż faktyczną sytuację w regionie" – ocenił emiracki dziennik "Gulf News". Jak dodał, nawet krótkotrwałe zakłócenia transportu wywierają długotrwałą presję na systemy handlowe i ceny.

"System nie wróci do normy natychmiast"

– Rynki reagują na samą perspektywę, że statki znów zaczną się poruszać, ale system nie wróci do normy natychmiast. Trzeba liczyć się z realnym szokiem związanym z opóźnieniami – powiedział gazecie Nigel Green, dyrektor generalny deVere Group, firmy zajmującej się transgranicznym doradztwem finansowym.

– Nawet gdy statki zaczynają się poruszać, system, do którego wracają, ulega zmianie – dodał.

Przed rozpoczętą 28 lutego wojną USA i Izraela z Iranem przez Ormuz przepływało ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. W odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki Teheran zablokował ruch przez tę cieśninę.