Przełom w Ormuzie. USA przeprowadziły pierwszy statek przez blokadę

oprac. Jan Kozicki
dzisiaj, 09:33
[aktualizacja dzisiaj, 10:10]
Przełom w Ormuzie. USA przeprowadziły pierwszy statek przez blokadę/marinetraffic.com
Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił we wtorek, że jeden z jego statków, Alliance Fairfax, opuścił cieśninę Ormuz pod eskortą amerykańskiej marynarki wojennej. "Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna" – dodan

Inicjatywa wyszła od armii USA

"Alliance Fairfax, statek pod banderą USA transportujący pojazdy, przepłynął przez cieśninę Ormuz i 4 maja opuścił Zatokę Perską" – poinformował koncern w komunikacie przekazanym agencji AFP.

Maersk poinformował, że armia USA zaoferowała statkowi, który po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem utknął w Zatoce Perskiej, możliwość opuszczenia Bliskiego Wschodu pod zbrojną eskortą.

Tak przebiega nowy szlak żeglugowy przez cieśninę Ormuz, wyznaczony przez USA (kolor zielony) u wybrzeży Omanu.

Ceny spadły po napięciach w poniedziałek

Ceny ropy naftowej spadły we wtorek po wcześniejszych gwałtownych wzrostach, a sygnały, że marynarka wojenna USA może "przełamać" irańską blokadę Ormuzu, złagodziły bieżące obawy o dostawy surowców z krajów Zatoki Perskiej.

"Spadek cen odzwierciedla jednak raczej oczekiwania rynku niż faktyczną sytuację w regionie" – ocenił emiracki dziennik "Gulf News". Jak dodał, nawet krótkotrwałe zakłócenia transportu wywierają długotrwałą presję na systemy handlowe i ceny.

"System nie wróci do normy natychmiast"

– Rynki reagują na samą perspektywę, że statki znów zaczną się poruszać, ale system nie wróci do normy natychmiast. Trzeba liczyć się z realnym szokiem związanym z opóźnieniami – powiedział gazecie Nigel Green, dyrektor generalny deVere Group, firmy zajmującej się transgranicznym doradztwem finansowym.

– Nawet gdy statki zaczynają się poruszać, system, do którego wracają, ulega zmianie – dodał.

Przed rozpoczętą 28 lutego wojną USA i Izraela z Iranem przez Ormuz przepływało ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. W odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki Teheran zablokował ruch przez tę cieśninę.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: forsal.pl
