Rozejm wisi na włosku. Iran strzela w Emiraty i okręty, Trump grozi zagładą

Irańczycy ostrzelali ZEA

Ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało o przechwyceniu w poniedziałek trzech rakiet wystrzelonych z Iranu. Czwarta wpadła do morza. "Rakiety zestrzelono nad wodami terytorialnymi ZEA" – dodał resort.

Z kolei władze lokalne przekazały, że w zakładach petrochemicznych w portowym mieście Fudżajrze wybuchł pożar po ataku irańskiego drona.

First images out of Fujairah, United Arab Emirates, following an Iranian strike on their primary export hub.

W ZEA kilkakrotnie ogłaszano krótkie alarmy przeciwlotnicze. Ministerstwo obrony poinformowało, że obrona powietrzna reaguje na zagrożenie atakiem rakietowym.

Iran zaatakował amerykańskie okręty i statki

Później szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), adm. Brad Cooper, powiedział, że Iran zaatakował amerykańskie okręty oraz statki handlowe.

Podczas telefonicznej konferencji prasowej relacjonował, że siły irańskie wystrzeliły pociski manewrujące w kierunku tych jednostek, lecz atak został odparty. W reakcji na działania Teheranu amerykańskie śmigłowce Apache i Seahawk zniszczyły sześć małych łodzi szturmowych.

Dziennik "Washington Post" przekazał, że dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie nie odpowiedział, czy wymiana ognia oznacza zakończenie trwającego zawieszenia broni.

Admirał powiadomił, że siły USA "przygotowały" tor wolny od irańskich min dla statków handlowych, a dwa statki przepłynęły już tą trasą w poniedziałek w ramach rozpoczętego Projektu Wolność, mającego umożliwić tranzyt przez Ormuz. Dodał, że kolejne jednostki są w drodze.

Cooper przyznał, że Iran starał się zakłócić misję w ostatnich godzinach, wystrzeliwując drony i rakiety. Pytany o to, ile statków zostało trafionych przez irańskie siły, odmówił podania liczby, by nie ułatwiać Iranowi działań.

– Wiecie, co potrafili dotąd osiągnąć – powiedział, cytowany przez Newsmax.

Trump znów grozi Iranowi zagładą

Następnie prezydent Donald Trump zagroził w rozmowie z Fox News, że Iran "zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi", jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez cieśninę Ormuz. Zapewnił, że amerykańskie siły uzupełniły zapasy niektórych typów amunicji.

– Mamy więcej broni i amunicji o znacznie wyższej jakości niż wcześniej – powiedział Trump. – Mamy najlepszy sprzęt. Mamy go na całym świecie. Mamy bazy na całym świecie. Wszystkie są wyposażone w sprzęt. Możemy z niego skorzystać i zrobimy to, jeśli zajdzie taka potrzeba – zadeklarował.

Jednocześnie ocenił, że – jego zdaniem – Iran stał się "znacznie bardziej podatny na wpływy" w negocjacjach pokojowych.