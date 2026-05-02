Forsal logo

USA ostrzegają przed opłatami dla Iranu za Ormuz. Grożą sankcje

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 17:22
sankcje, pieniądze, dolary
USA ostrzegają przed opłatami dla Iranu za Ormuz. Chodzi o sankcje/Shutterstock
USA ostrzegają przed płaceniem Iranowi za możliwość przepłynięcia przez cieśninę Ormuz. Departament Skarbu USA wskazuje, że takie transakcje mogą skutkować sankcjami. Iran od ponad dwóch miesięcy niemal całkowicie blokuje Ormuz. Władze w Teheranie zapowiadały wcześniej, że będą pobierać opłatę za jej przejście.

Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control - OFAC) przestrzegł przed uiszczaniem opłat na rzecz władz w Teheranie za gwarancje bezpiecznego przepłynięcia cieśniny Ormuz. W oświadczeniu wskazano, że może to zostać potraktowane jako zawieranie transakcji z reżimem w Teheranie oraz Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), objętymi sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych.

Zobacz również

Departament Skarbu USA ostrzega przed opłatami dla Iranu

„OFAC wydaje niniejsze ostrzeżenie, aby poinformować osoby z USA i spoza USA o ryzyku sankcji związanym z dokonywaniem takich płatności na rzecz reżimu irańskiego lub zwracaniem się do niego o gwarancje bezpiecznego przepływu” – czytamy w oświadczeniu. „Ryzyko to istnieje niezależnie od metody płatności” – dodano.

Cieśnina Ormuz niemal całkowicie zablokowana

Cieśnina Ormuz, kluczowa dla światowego transportu ropy naftowej, pozostaje niemal całkowicie zablokowana przez Iran od początku konfliktu z USA i Izraelem pod koniec lutego. Wcześniej władze w Teheranie zapowiadały wprowadzenie opłat za przepływ przez ten szlak.

Jak podaje CNN, powołując się na dane firmy Lloyd’s List Intelligence, przed wybuchem konfliktu przez cieśninę przepływało miesięcznie ok. 3 tys. statków. Po wybuchu konfliktu liczba ta spadła do około 150 jednostek.

Zobacz również
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUSA ostrzegają przed opłatami dla Iranu za Ormuz. Grożą sankcje »
Tematy: sankcjeUSAiran 2026wojna na Bliskim Wschodzie
Powiązane
Niemcy ograniczają wydatki przez wzrost cen
Wzrost cen uderza po kieszeni. Ponad połowa Niemców ograniczyła wydatki
straty Rosjan atak dronów wojna w Ukrainie śmigłowce
Zabójczy duet Ukrainy kompletnie zaskoczył Rosjan. Dwa śmigłowce poszły z dymem
drony przechwytujące drony shahed wojna w Ukrainie An-28
An-28 z Mielca jeszcze skuteczniej gromią Shahedy. Mają nowe uzbrojenie
Zobacz
|
Chiny znalazły pretekst do podboju. Nowy konflikt wisi na włosku
Chiny znalazły pretekst do podboju. Nowy konflikt wisi na włosku
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu w Polsce – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Czy Polska może wyłamać się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj