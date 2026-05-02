Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control - OFAC) przestrzegł przed uiszczaniem opłat na rzecz władz w Teheranie za gwarancje bezpiecznego przepłynięcia cieśniny Ormuz. W oświadczeniu wskazano, że może to zostać potraktowane jako zawieranie transakcji z reżimem w Teheranie oraz Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), objętymi sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych.

Departament Skarbu USA ostrzega przed opłatami dla Iranu

„OFAC wydaje niniejsze ostrzeżenie, aby poinformować osoby z USA i spoza USA o ryzyku sankcji związanym z dokonywaniem takich płatności na rzecz reżimu irańskiego lub zwracaniem się do niego o gwarancje bezpiecznego przepływu” – czytamy w oświadczeniu. „Ryzyko to istnieje niezależnie od metody płatności” – dodano.

Cieśnina Ormuz niemal całkowicie zablokowana

Cieśnina Ormuz, kluczowa dla światowego transportu ropy naftowej, pozostaje niemal całkowicie zablokowana przez Iran od początku konfliktu z USA i Izraelem pod koniec lutego. Wcześniej władze w Teheranie zapowiadały wprowadzenie opłat za przepływ przez ten szlak.

Jak podaje CNN, powołując się na dane firmy Lloyd’s List Intelligence, przed wybuchem konfliktu przez cieśninę przepływało miesięcznie ok. 3 tys. statków. Po wybuchu konfliktu liczba ta spadła do około 150 jednostek.