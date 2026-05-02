Wzrost cen uderza po kieszeni. Ponad połowa Niemców ograniczyła wydatki

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 10:00
Ponad połowa Niemców (58 proc.) w ostatnim czasie ograniczyła codzienne wydatki z powodu wzrostu cen wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie – wynika z opublikowanego w środę badania Instytutu Forsa. Ograniczane są wydatki na jedzenie i paliwo, a także podróże i rozrywkę.

Wśród osób deklarujących zmniejszenie wydatków 76 proc. wskazało, że rzadziej jada na mieście, a 69 proc. kupuje mniej artykułów spożywczych. Dwie trzecie przyznało, że kupuje mniej paliwa.

Zauważalny wzrost cen w Niemczech

Obecnie benzyna kosztuje w Niemczech średnio 2,20 euro za litr, a olej napędowy 2,31 euro za litr. To ceny wyższe o około 50 eurocentów w porównaniu z cenami z połowy lutego.

Wśród uczestników badania deklarujących posiadanie oszczędności 59 proc. ogranicza też wydatki na podróże i rozrywkę.

Polka przepracowała w Niemczech 20 lat. Oto jakiej emerytury może się spodziewać
Polka przepracowała w Niemczech 20 lat. Oto jakiej emerytury może się spodziewać

Blisko jedna trzecia (około 31 proc.) użytkowników samochodów spalinowych w Niemczech zadeklarowała, że korzysta z samochodu mniej niż jeszcze kilka tygodni temu.

W przeprowadzonym pod koniec kwietnia badaniu Instytutu Forsa ograniczenie wydatków najczęściej deklarowały osoby poniżej 30. roku życia oraz z gospodarstw domowych o dochodach niższych niż średnie.

W obliczu utrzymujących się wysokich cen paliw niemiecka koalicja rządząca rozważa kolejny pakiet działań osłonowych, który miałby odciążyć przede wszystkim gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach. Wśród branych pod uwagę rozwiązań jest podwyższenie od lipca ryczałtu dla osób dojeżdżających do pracy.

USA i Izrael 28 lutego zaatakowały Iran, a Teheran w odpowiedzi praktycznie zamknął cieśninę Ormuz, przez którą transportowano dotąd około jednej piątej światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Spowodowało to wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach.

Źródło: PAP
Powiązane
PPK wpłaty powitalne dla uczestników
250 zł ekstra dla pracowników wkrótce trafi na ich konta. Kto dostanie przelew?
Kryzys demograficzny w Niemczech
Tak źle nie było od 1946 roku. Niemcy mają poważny problem
TSUE: zaniżanie zasiłkom dzieciom cudzoziemców niezgodne z prawem UE
TSUE przyjrzał się zasiłkom na dzieci. Wskazał praktyki niezgodne z prawem UE
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
400 zł dla osób po 65. roku życia - bon dla seniorów
400+ dla seniorów. Wystarczy spełnić dwa warunki, pierwszy to wiek
szpital, korytarz, okna, niebieski
Kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
