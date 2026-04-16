TSUE przyjrzał się zasiłkom na dzieci. Wskazał praktyki niezgodne z prawem UE

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 12:51
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że obniżanie przez Bawarię zasiłku rodzinnego dzieciom, które mieszkają w innym państwie członkowskim UE jest niezgodne z prawem Wspólnoty.

Przyznawanie przez Bawarię niższego zasiłku rodzinnego dzieciom mieszkającym w określonych państwach członkowskich UE, takich jak np. Polska, jest sprzeczne z prawem Unii – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Dzieci w niemieckiej Bawarii pozbawione zasiłku rodzinnego

W niemieckiej Bawarii rodzice dzieci w wieku od 13 do 36 miesięcy mają prawo do dodatkowego bawarskiego zasiłku rodzinnego, który wynosi 250 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko oraz 300 euro na trzecie i kolejne dzieci. Prawo do niego mają osoby posiadające główne miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Bawarii, które mieszkają z dzieckiem i zajmują się jego wychowaniem.

Zasiłek jest przyznawany rodzinom niezależnie od dochodów i niezależnie od tego, czy dziecko chodzi do żłobka, czy też przebywa w domu. Wysokość zasiłku jest jednak obniżana, jeśli pracownicy, którym on przysługuje, przeniosą się z dziećmi do innego państwa członkowskiego.

Przykład

Przykładowo, dzieciom mieszkającym na stałe w Estonii, Grecji, Chorwacji, na Łotwie, Litwie, Malcie, w Polsce, Portugalii, Słowacji, Czechach, na Węgrzech lub na Cyprze przysługuje jedynie 187,50 euro, a dzieciom mieszkającym w Bułgarii i Rumunii - jeszcze mniej, bo 125 euro.

Problem zauważyła już wcześniej Komisja Europejska, która uznała, że Niemcy łamią prawo UE i wniosła przeciwko temu państwu skargę do TSUE o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Miasto wypłaca rodzicom 3000 zł. Nie ma kryterium dochodowego, kluczowy jeden dokument
Miasto wypłaca rodzicom 3000 zł. Nie ma kryterium dochodowego, kluczowy jeden dokument

Obniżanie zasiłku rodzinnego niezgodne z prawem UE

W czwartek TSUE zgodził się z Komisją, orzekając, że przepisy UE nie pozwalają uzależniać przyznawania świadczeń rodzinnych lub ich wysokości od miejsca zamieszkania dziecka.

-Pracownicy migrujący muszą mieć możliwość korzystania z rozwiązań polityki społecznej przyjmującego państwa członkowskiego na takich samych warunkach jak pracownicy krajowi. Wnoszą oni bowiem wkład w finansowanie tej polityki poprzez płacone przez nich podatki i składki na ubezpieczenie społeczne

– ocenił Trybunał.

TSUE dodał, że różnicowanie zasiłku ze względu na obywatelstwo stanowi dyskryminację pośrednią. Jak bowiem zauważył Trybunał, sprawa dotyczy głównie pracowników cudzoziemców, których dzieci prawdopodobnie mogą zamieszkiwać w innym państwie członkowskim.

TSUE uznał też, że skoro bawarski zasiłek rodzinny nie jest przyznawany w związku z sytuacją socjalną dzieci (tu przyznawane są w Niemczech inne świadczenia), to różnica w traktowaniu dzieci nie może być uzasadniona chęcią zapewnienia równości między beneficjentami ze względu na różnice w kosztach życia pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)

Źródło: PAP
Powiązane
Prezydent Karol Nawrocki
Karol Nawrocki za podniesieniem drugiego progu podatkowego. „Dobra inicjatywa, którą popieram”
Bezwarunkowy dochód podstawowy
Zamiast 800 plus, od 3. roku życia 2333 zł. Jest decyzja w sprawie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego
ZUS chce wesprzeć ciężarne i młode mamy
ZUS chce wesprzeć kobiety. Na taką pomoc będą mogły liczyć już w kwietniu
Zobacz
||
Kto nie złoży tego wniosku w terminie, straci dopłaty. Czasu coraz mniej
Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, straci dopłaty 2026. Czasu jest coraz mniej. Gdzie złożyć wniosek?
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Podali dwa adresy na liście celów ataku
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Podali dwa adresy na liście celów ataku
7 milionów dronów. Rosja przygotowuje się do potężnej ofensywy
7 milionów dronów. Rosja przygotowuje się do potężnej ofensywy
Dzieje się na granicy z Ukrainą. Węgry pakują manatki i wycofują wojsko
Dzieje się na granicy z Ukrainą. Węgry pakują manatki i wycofują wojsko
