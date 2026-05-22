Transkrypcja aktów małżeństw par jednopłciowych. Są podpisy ministrów pod rozporządzeniem

Transkrypcja aktów małżeństw par jednopłciowych

Rozporządzenie w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego zostało w piątek po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od momentu publikacji.

Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane - napisał w piątek na X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Również wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który rozporządzenie podpisał w połowie maja, odniósł się do decyzji Kierwińskiego.

Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą - napisał na X.

Jak dodał, "państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem".

Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem!



Co znajdzie się w nowym akcie małżeństwa?

Gawkowski rozporządzenie podpisał już w połowie maja. - Wszystkim niedowiarkom mówię wprost, że rozporządzenie dot. nowych wzorów aktu małżeństwa niebawem wejdzie w życie! Zapewniam: nie cofniemy się w walce o godność, szacunek i prawa osób, które się kochają! – napisał na X.

Podpisałem dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe, zapewniające godność i równość dla każdej pary.



Jak wyjaśnił Gawkowski, w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Pierwsze urzędy już dokonują transkrypcji

Transkrypcje rozpoczął m.in. USC w Warszawie i we Wrocławiu. W czwartek 14 maja o rozpoczęciu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podstawowym zadaniem polityków jest przede wszystkim zapewnienie wszystkim obywatelkom i obywatelom poczucia bezpieczeństwa i poczucia godności. Warszawa to miasto otwarte i tolerancyjne i działamy w ten sposób bardzo konsekwentnie od wielu, wielu lat – powiedział Rafał Trzaskowski.

Dzień później, w piątek, Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu dokonał pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. - Długo oczekiwana zmiana stała się faktem. Po wielu latach, a ostatnio także intensywnych miesiącach walki małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą są małżeństwami również w świetle polskiego prawa – oceniła Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania.

Wyrok NSA ws. małżeństw jednopłciowych

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu br. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu. Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych.

Wcześniej, w 2023 r., NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

TSUE jasno zaznaczył, że polskie prawo krajowe nie musiałoby zostać zmienione, aby uznać małżeństwa osób tej samej płci. Stwierdził, że choć regulacje dotyczące małżeństwa należą do kompetencji poszczególnych państw członkowskich, „kraje są zobowiązane do przestrzegania prawa UE przy wykonywaniu tych kompetencji".

Jako obywatele UE, polska para, która zawarła małżeństwo w Niemczech, miała prawo do swobodnego przemieszczania się oraz prawo do życia rodzinnego. W szczególności – na mocy małżeństwa – muszą mieć pewność, że będą mogli kontynuować to życie rodzinne po powrocie do swojego państwa pochodzenia – wyjaśnił sąd.

W ocenie TSUE zmuszanie ich do życia w Polsce jako para niezamężna było sprzeczne z prawem UE i naruszało ich prawa.