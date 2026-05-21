Komisja Europejska przyjęła zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Polska złożyła propozycje w marcu 2026 r. Nowe przepisy mają uprościć dostęp do dotacji, skrócić czas wypłaty środków i poprawić warunki finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Zmiany te mają istotne znaczenie dla rolników, gdyż upraszczają zasady przyznawania wsparcia, zwiększają dostęp do inwestycji oraz odpowiadają na zgłaszane przez nich potrzeby w zakresie modernizacji gospodarstw i ograniczania ryzyk produkcyjnych. Zależy nam, żeby każda złotówka, każde euro, zostały dobrze wykorzystane. Robimy wszystko, żeby ten proces usprawnić. To jeden z moich priorytetów jako ministra rolnictwa – powiedział cytowany w komunikacie minister Stefan Krajewski.

Rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do wsparcia

Do tej pory część rolników należących do organizacji producentów nie mogła ubiegać się o dofinansowanie, jeśli ich organizacja realizowała podobny program – nawet gdy nie obejmował wszystkich członków. Nowe przepisy ten problem eliminują. Wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup:

maszyn rolniczych,

opryskiwaczy sadowniczych,

urządzeń do zbioru płodów rolnych,

sprzętu do sortowania i przygotowania produktów do sprzedaży.

Korzystniejsze kredyty na inwestycje

Zmienią się też zasady dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Standardowa dopłata wyniesie do 50 proc. odsetek. W przypadku inwestycji proekologicznych i klimatycznych możliwe będzie pokrycie nawet 100 proc. kosztów odsetek w początkowym okresie spłaty.

Nowe przepisy upraszczają również zasady ubiegania się o pomoc przez organizacje i grupy producentów rolnych. Z systemu zniknie jeden z wymogów formalnych, który dotychczas ograniczał dostęp do środków. Zmiana ma ograniczyć liczbę wniosków odrzucanych z przyczyn formalnych.

Kolejny pakiet zmian już w drodze do Brukseli

Minister rolnictwa przekazał Komisji Europejskiej kolejny pakiet propozycji zmian. Komisja ma czas na zgłoszenie uwag do 12 czerwca 2026 r. Chodzi o dalsze uproszczenie systemu wsparcia oraz zwiększenie jego efektywności, przejrzystości i dostępności dla rolników.

Inwestycje

Nowe propozycje zakładają m.in. uproszczone rozliczanie inwestycji związanych z bioasekuracją – przede wszystkim zakupem silosów na paszę. Rolnicy nie będą musieli przedstawiać ofert od wykonawców ani szczegółowo dokumentować kosztów. Wysokość wsparcia określą parametry techniczne inwestycji, np. pojemność silosu.

Podobne zasady mają objąć inwestycje w instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Rolnicy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji poznają wysokość przyznanego wsparcia, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) szybciej oceni wnioski i wypłaci środki.

Rozszerzony zostanie również katalog inwestycji wspierających dobrostan zwierząt. Chodzi m.in. o poprawę warunków ich utrzymania, bezpieczne przemieszczanie i lepszą organizację przestrzeni w budynkach inwentarskich. Nowe preferencje obejmą też młodych rolników i uczestników systemów jakości żywności.

Resort przypomina, że aktualne informacje o naborach oraz harmonogramach dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.