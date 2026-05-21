Tanie tankowanie w Polsce dłużej niż planowano. Orlen przedłużył akcję rabatową. Co zrobią inne stacje?

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 14:25
Ceny paliw wciąż budzą emocje kierowców, a największe sieci stacji nie rezygnują z walki o klientów. ORLEN przedłużył weekendowe rabaty aż do końca sierpnia. Czy do promocji dołączają też Moya express i BP? Dla wielu zmotoryzowanych może to oznaczać realne oszczędności przed sezonem wakacyjnych wyjazdów.

Orlen przedłużył weekendowe rabaty

Weekendowe rabaty na tankowanie paliw na stacjach Orlen obowiązują od 12 marca na niezmienionych zasadach. Początkowo akcję zaplanowano do 3 maja, następnie wydłużono ją do 24 maja, co oznacza, że obejmie także nadchodzący weekend. Tymczasem w czwartek Orlen ogłosił, że przedłużył ją do 30 sierpnia na wszystkich swoich stacjach w Polsce.

Spółka tłumaczy, że przedłużenie rabatów na całe lato „jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, dla których wakacje to czas częstszych wyjazdów”.

Jak poinformował koncern, w okresie przedłużonych weekendowych rabatów, użytkownicy aplikacji Orlen VITAY będą mogli otrzymać zniżkę 20 gr na litrze paliwa, a przy jednoczesnych zakupach pozapaliwowych za minimum 5 zł – 35 gr na litrze benzyny lub oleju napędowego. Kupon udostępniany jest w aplikacji w każdy poniedziałek i umożliwia jednorazowe tankowanie do 50 litrów paliwa.

W ten weekend taniej o 31 gr na litrze na stacjach Moya

Sieć stacji Moya poinformowała, że w najbliższy weekend, od 22 do 24 maja, na wybranych samoobsługowych stacjach Moya express kierowcy będą mogli skorzystać z kodu rabatowego obniżającego cenę paliwa o 31 gr na litrze.

Czy to ostatni tydzień promocji na BP?

Do 24 maja na wszystkich stacjach BP w Polsce obowiązują rabaty na paliwo po aktywacji kuponów w aplikacji. Zniżka wynosi 35 gr na litr benzyny Pb95 lub oleju napędowego przy jednorazowym tankowaniu do 50 litrów paliwa. Akcję przedłużono po jej wcześniejszym obowiązywaniu od 11 marca do 5 maja.

Orlen posiada w Polsce największą liczbę stacji paliw - według danych z lutego tego roku to 1962 placówki. Dwie następne pod tym względem są sieci BP - 575 stacji na koniec marca tego roku oraz Moya - 536 stacji.

Źródło: PAP
