Nowy sondaż CBOS nie zostawia złudzeń. Notowania rządu Donalda Tuska wyraźnie spadły

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
dzisiaj, 15:37
W maju pogorszyły się notowania rządu Donalda Tuska – wynika z najnowszego badania CBOS. Spadło zarówno poparcie dla gabinetu, jak i ocena jego działań oraz przekonanie, że rząd może poprawić sytuację gospodarczą kraju. Coraz więcej badanych deklaruje także niezadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi Donald Tusk.

Spada poparcie Polaków dla rządu

Z sondażu CBOS wynika, że obecnie rząd popiera 33 proc. badanych. To o 2 punkty procentowe mniej niż miesiąc wcześniej. Przeciwnych rządowi jest 42 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe względem kwietnia. Obojętność wobec działań gabinetu deklaruje 21 proc. ankietowanych, a 4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Ocena pracy rządu

Wyraźnie pogorszyły się także oceny działalności rządu. Pozytywnie pracę gabinetu ocenia obecnie 35 proc. badanych, czyli o 5 punktów procentowych mniej niż przed miesiącem. Negatywną opinię wyraża już 51 proc. respondentów – to wzrost o 4 punkty procentowe. Brak sprecyzowanego stanowiska deklaruje 14 proc. ankietowanych.

Coraz mniej wiary w poprawę gospodarki

Respondenci gorzej oceniają również perspektywy gospodarcze związane z działaniami rządu. Zdaniem 35 proc. badanych polityka gabinetu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej. To wynik o 4 punkty procentowe niższy niż w kwietniu. Przeciwnego zdania jest już 51 proc. respondentów, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż miesiąc wcześniej.

Donald Tusk z problemem?

Badanie pokazuje też spadek zadowolenia z osoby premiera. Z faktu, że na czele rządu stoi Donald Tusk, zadowolonych jest 35 proc. ankietowanych. To o 2 punkty procentowe mniej niż w poprzednim badaniu. Niezadowolenie deklaruje natomiast 52 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe. 12 proc. badanych nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Jak podkreślił CBOS, po kwietniowej poprawie notowań obecnie widoczne jest ponowne pogorszenie ocen rządu. Sondażownia zwraca uwagę, że spadki dotyczą zarówno ogólnego stosunku do gabinetu, jak i ocen jego skuteczności oraz oczekiwań związanych z gospodarką. Zmniejszył się także poziom zadowolenia z osoby premiera

Badanie zrealizowano w dniach 7-17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. – CATI i 17,0 proc. – CAWI).

Źródło: PAP
Tematy: sondażpolitykapoparcie dla rządu
