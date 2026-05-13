Kto wygrałby dziś wybory? Jest najnowszy sondaż

KO z największym poparciem

Z badania wynika, że na KO swój głos oddałoby 32,5 proc. badanych, co w porównaniu do ostatniego badania jest wzrostem o 0,7 pkt proc.

PiS i Konfederacja na podium

PiS może liczyć na poparcie 24 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.).

Na podium znalazła się też Konfederacja z poparciem na poziomie 13,1 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?

Dalej uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej, na którą swój głos oddałoby 9,1 proc. ankietowanych (wzrost o 2,3 pkt proc.), Lewica z poparciem 6,8 proc. Polaków (spadek o 1,7 pkt proc.).

PSL, Razem i Polska 2050 poniżej progu wyborczego

Poniżej progu wyborczego znalazło się PSL z wynikiem 4,1 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.), Partia Razem z poparciem na poziomie 3,1 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 1,4 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Opcję „nie wiem/trudno powiedzieć” zaznaczyło 5,9 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-10 maja 2026 roku metodą CATI i CAWI na ogólnopolskiej grupie 1000 osób.