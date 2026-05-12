Prezydent RP wybierany jest w powszechnych, bezpośrednich i równych wyborach powszechnych poprzez głosowanie tajne. Wybiera się go na pięcioletnią kadencję. Ponownie może zostać wybrany tylko raz. Ostatnie wybory prezydenckie odbyły się w 2025 r. Pierwsze głosowanie odbyło się 18 maja 2025 r., zaś ponowne głosowanie odbyło się 1 czerwca 2025 r. Wtedy też w drugiej turze wygrał Karol Nawrocki, który uzyskał 50,89 proc. Frekwencja podczas ponownego głosowania wyniosła 71,63 proc., zaś podczas pierwszego – 67,31 proc.

Kto może startować w wyborach prezydenckich?

W wyborach prezydenckich może wziąć osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

jest obywatelem polski,

korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu,

najpóźniej w dniu wyborów skończy 35 lat.

Na liście poparcia musi znaleźć się co najmniej 100 tys. podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Kiedy ogłasza się termin wyborów prezydenckich?

Wybory prezydenta RP zarządza marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie późnij niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Wybory powinny odbyć się nie wcześniej niż 100 dni i nie później niż 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta RP. W przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta RP ( śmierć, zrzeczenie się, stwierdzenia nieważności wyborów, czy trwała niezdolność), jego obowiązku przejmuje tymczasowo marszałek Sejmu. Wybory prezydenta RP w razie opróżnienia urzędu muszą się zostać wyznaczone nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu. Marszałek Sejmu musi wyznaczyć datę wyborów na dzień wolny od pracy, który przypada w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Kadencja Karola Nawrockiego: do kiedy? Kiedy wybory prezydenckie?

Kadencja prezydenta RP Karola Nawrockiego rozpoczęła się w momencie złożenia przez niego przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym (czyli przed 460 posłami i 100 senatorami) 6 sierpnia 2025 r. Konstytucja RP przewiduje, że maksymalny możliwy termin na zaprzysiężenie prezydenta elekta przypada w dniu, w którym upływa kadencja urzędującego prezydenta RP. Oznacza to, że prezydent Karol Nawrocki sprawuje swój urząd do 6 sierpnia 2030 r.

Kiedy wybory prezydenckie?

W związku z powyższym, kolejne wybory prezydenckie odbędą się w 2030 r. Zarządzi je Marszałek Sejmu na zasadach omówionych powyżej.

