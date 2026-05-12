Sypiący się wiadukt nad linią średnicową. Jest decyzja o remoncie

Piotr Wróblewski
26 minut temu
Widoczne zniszczenia wiaduktu nad ul. Towarową
Tu przecina się ruch samochodowy, tramwajowy i kolejowy. Kluczowy wiadukt w centrum Warszawy jest w opłakanym stanie. Zaraz trzeba będzie go zamknąć - i to jest dobra wiadomość. Wreszcie zbliża się niezwykle potrzebny remont.

Wiadukt w tragicznym stanie

Jest w fatalnym stanie, trzyma się jedynie na dodatkowych podporach i sypie się – dosłownie odpadają z niego elementy. Chodzi o wiadukt na ulicy Towarowej w Warszawie, który przebiega nad kolejową linią średnicową (LK 2 i LK 448). Na górze stanowi zaś ważny węzeł drogowy i tramwajowy.

Kilka dni temu pisaliśmy o tragicznych wręcz ekspertyzach związanych ze stanem tego obiektu. Teraz jest szansa na zmianę. Kolejarze z PLK S.A. ogłosili przetarg na zaprojektowanie nowego wiaduktu. Chcą zburzyć sypiącą się konstrukcję i w jej miejsce wybudować nową.

Kluczowy wiadukt w centrum Warszawy w fatalnym stanie. Trzyma się „na słowo honoru"

Zburzą i postawią od nowa

To wspólna inwestycja m.st. Warszawy i PLK S.A. Ze względu na kluczowe znaczenie dla kolei to właśnie kolejarze będą odpowiadać za to zadanie. Chcą jeszcze w maju otworzyć koperty w przetargu i szybko podpisać umowę. Przygotowanie projektu w dwóch wariantach ma kosztować ok. 870 tys. zł netto. Inwestycja jest finansowana z budżetu centralnego.

„Wyłoniony wykonawca będzie miał trzy miesiące na przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej nowego układu drogowego oraz wiaduktu na ul. Towarowej w dwóch wariantach. Pierwsza opcja zakłada posadowienie obiektu na podporach – podobnie jak w przypadku dotychczasowego wiaduktu przy Warszawie Ochocie. Druga możliwość przewiduje konstrukcję bez filarów podpierających. Oba rozwiązania będą uwzględniać planowane zmiany na warszawskiej linii średnicowej” – podają przedstawiciele PLK S.A.

Kiedy nowy wiadukt? Czy stary wytrzyma?

Nawet mimo szybkiego przetargu nie ma szans na szybką zmianę. Wiadukt, według zapewnień PLK S.A., będzie gotowy dopiero pod koniec 2029 roku. Dużo szybciej wyeksploatuje się obecny obiekt. Z ostatniej ekspertyzy wynika, że dostał zgodę na użytkowanie jedynie do końca 2027 roku.

Prawdopodobnie do tego czasu zostanie zamknięty. Przebudowa powinna zająć dwa sezony, co oznacza prace w latach 2027–2029. Roboty prowadzone w centrum miasta będą ogromnym utrudnieniem. Wiadukt stanowi ważny węzeł tramwajowy oraz drogowy, prowadzący do nowego zagłębia biurowego na Woli.

To pierwszy etap remontu linii średnicowej?

Pod spodem znajduje się jeszcze istotniejsza trasa – kolejowa linia średnicowa. Pierwotnie wiadukt miał być elementem przebudowy „Średnicy”, ale do dziś nie wiadomo, kiedy prace w tym miejscu ruszą. Ostatnim podawanym terminem jest rok 2031. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że miasto naciskało na natychmiastowe rozpoczęcie prac. Urzędnicy nie chcieli kolejny raz odkładać przebudowy ze względu na opóźnienia po stronie kolejarzy. Ostatecznie to PLK będzie prowadzić inwestycję, a finansowanie zapewni budżet państwa.

Nie jeden, a dwa tunele pod Warszawą. Kolejarze planują budowę drugiej linii średnicowej

Patrząc na dokumentację techniczną, kolejarze już teraz wykonają część prac, które przydadzą się za pięć lat. Nowy wiadukt na Towarowej będzie przygotowany m.in. pod budowę kolejowego tunelu drugiej linii średnicowej (ma znajdować się poniżej pierwszej). Kilka miesięcy temu PLK S.A. podało, że to nowy pomysł na zagospodarowanie przyszłego ruchu dalekobieżnego przechodzącego przez Warszawę.

