Forsal logo

Zmiany w konstytucji? Polacy zabrali głos [SONDAŻ]

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 07:29
Zmiany w konstytucji? Polacy zabrali głos [SONDAŻ]
Zmiany w konstytucji? Polacy zabrali głos [SONDAŻ]/Shutterstock
Czy Polska potrzebuje zmian w konstytucji? Takie pytanie zadano Polakom w ramach nowego sondażu Onetu. Ankietowanych zapytano również, komu będa służyć ewentualne zmiany. Co odpowiedzieli badani?

Czy Polska potrzebuje zmian w konstytucji?

Ankietowani otrzymali dwa pytania. W pierwszym zostali zapytani, czy ich zdaniem kraj potrzebuje dziś zmian w konstytucji.

Odpowiedź twierdzącą wskazało łącznie 42,3 proc. ankietowanych (20,1 proc. – zdecydowanie tak; 22,2, proc. – raczej tak). Przeciwnego zdania było 36 proc. respondentów (zdecydowanie nie – 15,3 proc.; 20,7 proc. - raczej nie). Niezdecydowanych pozostało 21,7 procent ankietowanych.

Komu będą służyć zmiany w konstytucji?

Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji „będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków”.

Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 29,2 proc. badanych (zdecydowanie tak – 13,4 proc.; raczej tak – 15,8 procent). Przeciw było 46,3 procent ankietowanych (zdecydowanie nie – 22,2 proc; raczej nie – 24,1 proc.). Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 24,5 proc. respondentów.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 9-10 maja 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1037 dorosłych Polaków.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Media
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZmiany w konstytucji? Polacy zabrali głos [SONDAŻ] »
Tematy: sondażpolitykakonstytucja
Powiązane
Wagony pełne czołgów będą sunąć po Polsce. Nadchodzi rewolucja na kolei
Wagony pełne czołgów będą sunąć po Polsce. Nadchodzi rewolucja na kolei
Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do USA. Były minister sprawiedliwości związany jest z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro wyjechał do USA. Prokuratura zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą
RPO, odszkodowanie, grunty, nieruchomości, wywłaszczenie, Ministerstwo Infrastruktury
Masowe wywłaszczenia gruntów – nieruchomości przechodzą na własność Skarbu Państwa, a na odszkodowania trzeba czekać latami
Zobacz
|
Do 15 maja 2026 trzeba zapłacić drugą ratę podatku od nieruchomości
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 maja. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj