Zbigniew Ziobro wyjechał do USA. Prokuratura zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 12:07
Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do USA. Były minister sprawiedliwości związany jest z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości
Poseł PiS, b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do USA po tym, jak władzę w Budapeszcie przejął nowy premier Peter Magyar. Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Miał on popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa

Poseł PiS, b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych; wcześniej przebywał na Węgrzech. Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Szef MS Waldemar Żurek zadeklarował, że w poniedziałek wystąpi o ekstradycję Ziobry.

„Od wczoraj w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości” – poinformowała w poniedziałek przed południem Prokuratura Krajowa na portalu X.

Dodała, że kontynuowane są też czynności „zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego”.

Polski MSZ zwróci się do USA i Węgier z pytaniami

Z kolei rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował w poniedziałek, że resort zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych.

Rzecznik MSZ był też pytany o sytuację byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i o to, czy wiadomo coś na temat miejsca jego pobytu.

O nim nic nie wiemy, poza tym, że zależy nam na tym, by nasi obywatele mogli zmierzyć się z zarzutami, jakie na nich ciążą, i mogli się obronić przed polskim sądem. Liczymy więc na ich powrót do kraju - odparł Wewiór.

Jakie zarzuty ma Zbigniew Ziobro?

Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry i Romanowskiego zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobrze prokuratura zarzuca m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro opuścił Polskę i przebywa w Budapeszcie. Pod rządami Viktora Orbana, na początku br. Ziobro i Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową.

W listopadzie 2025 r., na wniosek Prokuratury Krajowej, szef MSZ Radosław Sikorski unieważnił paszport dyplomatyczny Ziobry; w grudniu – jak poinformował wiceminister MS Dariusz Mazur – unieważniono mu zwykły polski paszport.

Co z ENA dla Ziobry?

Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego sąd wydał w grudniu 2024 r. Rok później został on sądownie uchylony, po czym w lutym br. warszawski sąd wydał ENA wobec niego ponownie. Wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

Peter Magyar, który w sobotę został zaprzysiężony na premiera Węgier, już podczas kampanii wyborczej pod koniec lutego br. mówił, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

W niedzielę rano media poinformowały, że Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Wieczorem były szef MS potwierdził informacje o swoim pobycie w USA w Telewizji Republika. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Szef MS Waldemar Żurek zadeklarował, że w poniedziałek wystąpi o ekstradycję Ziobry.

Źródło: PAP
