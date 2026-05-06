ZUS przeliczy emerytury 175 tys. osób. Nawet 1200 zł więcej, ale jest jeden haczyk

Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 14:23
Nawet 1200 zł miesięcznie więcej, ale bez ani złotówki wyrównania – tak może wyglądać przeliczenie emerytur dla tysięcy wcześniejszych emerytów. Rząd pracuje nad projektem, który ma naprawić skutki kontrowersyjnych przepisów sprzed lat. Problem dotyczy osób, którym ZUS obniżył emeryturę po przejściu na wcześniejsze świadczenie, a dziś stawką są nie tylko wyższe wypłaty, ale też wyrównania.

ZUS pomniejszał emerytury wcześniejsze od 2013 r. Na czym polega mechanizm i wyrok TK 2024 (SK 140/20)?

Źródło problemu tkwi w zmianie przepisów sprzed lat. Od 1 stycznia 2013 r. ZUS przy ustalaniu emerytury powszechnej odejmuje kwoty wcześniej pobranych emerytur. Dla części osób oznaczało to realny spadek świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Najbardziej dotknięci są seniorzy, którzy decyzję o wcześniejszej emeryturze podejmowali przed ogłoszeniem tych zasad. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20) uznał, że mechanizm pomniejszenia narusza zasadę zaufania obywatela do państwa. To otworzyło drogę do ustawowego przeliczenia, ale projekt ustawy UD204 przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazuje, że rząd nie chce pełnego cofnięcia skutków finansowych.

Przeliczenie emerytury ZUS – które roczniki skorzystają według projektu UD204?

Interpelacja poselska nr 3858 z 12 lipca 2024 r. do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, złożona przez Krzysztofa Szczuckiego i Urszulę Rusecką, wskazywała szeroką grupę wcześniejszych emerytów: kobiety z roczników 1949–1959 z wyłączeniem rocznika 1953 oraz mężczyzn z roczników 1949–1952 i 1954. Projekt UD204 zawęża jednak katalog beneficjentów. Zgodnie z założeniami projektu przeliczenie ma objąć:

  • kobiety urodzone w latach 1954–1959,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1949–1952 oraz w 1954 r.

Warunki są bardziej precyzyjne niż w pierwszych publicznych opisach. Aby skorzystać, trzeba spełnić łącznie warunki:

  • wcześniejsza emerytura przed 6 czerwca 2012 r.,
  • późniejsze przejście na emeryturę powszechną,
  • zastosowanie przez ZUS mechanizmu pomniejszenia.

Projekt obejmuje też osoby, które nadal pobierają wcześniejszą emeryturę i nie wystąpiły jeszcze o emeryturę powszechną.

Ile wyniesie podwyżka po przeliczeniu emerytury? Nawet 1191 zł miesięcznie i 64 tys. zł wyrównania – ale nie w projekcie

Interpelacja nr 3858 przywołała wyliczenia ZUS, które robią duże wrażenie:

  • średnia podwyżka: 1191 zł miesięcznie,
  • średnie wyrównanie: 64 075 zł,
  • ok. 150 tys. osób z już ustaloną emeryturą powszechną,
  • ok. 53,1 tys. osób, które nadal pobierają wcześniejszą emeryturę i nie przeszły na emeryturę powszechną.

Te liczby dobrze pokazują skalę problemu, ale projekt UD204 wprowadza własny mechanizm. Emerytura ma być liczona bez pomniejszenia kapitału o pobrane wcześniejsze emerytury, lecz jednocześnie bez części waloryzacji kapitału i składek za okres pobierania wcześniejszej emerytury. To oznacza, że finalne kwoty mogą być niższe niż proste symulacje „bez potrącenia”.

Przykład

Jeśli senior dziś pobiera 3100 zł, a po pełnym przeliczeniu świadczenie wyniosłoby 4300 zł, różnica sięga 1200 zł miesięcznie. Przy 5 latach daje to 72 000 zł potencjalnej zaległości. Projekt nie gwarantuje jednak takiego wyrównania.

53,1 tys. seniorów bez emerytury powszechnej – kto dostanie najwyższe przeliczenie (nawet 4493 zł)?

Dane z interpelacji pokazują drugą, długo pomijaną grupę: około 53,1 tys. osób, które pobierały wcześniejsze emerytury przed 2013 r., ale nie wystąpiły jeszcze o emeryturę powszechną. W ich przypadku ZUS szacował średnią korzyść nawet na 4493 zł miesięcznie.

Projekt UD204 tej grupy nie pomija. Zakłada, że ZUS obliczy emeryturę powszechną tak, jakby wniosek został złożony w dniu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, przy zastosowaniu właściwego wtedy średniego dalszego trwania życia. Następnie świadczenie ma być waloryzowane do dnia wejścia ustawy w życie.

Ważne

To dobra wiadomość dla tej grupy, ale z dużym zastrzeżeniem: projekt ogranicza efekt tzw. sztucznej kapitalizacji. Dlatego 4493 zł należy opisywać jako szacunek z interpelacji, a nie gwarantowaną podwyżkę po wejściu ustawy.

Kiedy wejdzie przeliczenie emerytur? Koszt 2,6 mld zł i możliwe przesunięcie na 2027 rok

Interpelacja ujawniła skalę kosztów:

  • 2,3 mld zł w 2024 r. i 2,6 mld zł w 2033 r. – szacowany koszt podwyżek,
  • ponad 9,5 mld zł – potencjalny koszt wyrównań.

Projekt UD204 proponuje wejście ustawy w życie 1 czerwca 2026 r., a planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów wskazywano na I kwartał 2026 r. Jednak na dzień 6 maja 2026 r. nie ma uchwalonej ustawy ani finalnego rozstrzygnięcia. Możemy się więć spodziewać, że nastąpi przesunięcie na drugą połowę roku lub na 2027 r.

Ile można stracić bez wyrównania? Nawet 120 tys. zł mniej – tabela strat seniorów

Różnica miesięczna

Strata po 3 latach

Strata po 5 latach

500 zł

18 000 zł

30 000 zł

1000 zł

36 000 zł

60 000 zł

1200 zł

43 200 zł

72 000 zł

1500 zł

54 000 zł

90 000 zł

2000 zł

72 000 zł

120 000 zł

To właśnie brak wyrównań jest dziś największym ryzykiem dla seniorów. Projekt UD204 wprost idzie w kierunku przeliczenia świadczenia na przyszłość, bez wypłaty zaległych pieniędzy za okresy wcześniejsze.

Czekać na ustawę czy iść do sądu? Przeliczenie emerytury z wyrównaniem tylko w sądzie

Senior ma dziś dwie drogi uzyskania przeliczenia emerytur.

  1. Ścieżka ustawowa jest prostsza, bo projekt przewiduje przeliczenie z urzędu. Senior nie musi sam wyliczać kapitału ani składać skomplikowanych dokumentów. Problem polega na tym, że ustawa w projektowanym kształcie nie daje pełnych wyrównań.
  2. Ścieżka sądowa jest trudniejsza, ale może być finansowo korzystniejsza. Senior walczy wtedy nie tylko o wyższą emeryturę, lecz także o pieniądze za lata, w których ZUS wypłacał świadczenie w zaniżonej wysokości. To dlatego brak wyrównań w projekcie może wypchnąć część osób do sądów.

Renta rodzinna po przeliczeniu emerytury – kto zyska nawet 935 zł miesięcznie?

Projekt UD204 przewiduje zastosowanie nowych zasad także do rent rodzinnych po osobach spełniających warunki projektowanej ustawy. To ważne dla wdów i wdowców. Jeśli emerytura zmarłego była zaniżona, renta rodzinna mogła być liczona od zbyt niskiej podstawy.

Przykład

  • Emerytura powinna wynosić: 4200 zł,
  • faktyczna emerytura: 3100 zł,
  • renta rodzinna od 3100 zł: 2635 zł,
  • renta rodzinna od 4200 zł: 3570 zł.
  • różnica wynosi 935 zł miesięcznie.

Kto zyska najwięcej na przeliczeniu emerytury ZUS? Te osoby dostaną nawet 2000 zł więcej

Największe korzyści pojawią się u osób, którym ZUS mocno obniżył emeryturę powszechną przez potrącenie wcześniejszych świadczeń. Chodzi zwłaszcza o przypadki, w których różnica miesięczna wynosi 1000–2000 zł. Duży potencjał mają też osoby, które nadal pobierają wcześniejszą emeryturę i nie wystąpiły jeszcze o emeryturę powszechną. Projekt obejmuje tę grupę, choć mechanizm korygujący może ograniczyć skalę podwyżek wobec wcześniejszych szacunków ZUS.

Kto nie dostanie przeliczenia emerytury ZUS? Lista wykluczonych roczników i przypadków

Poza projektem znajdą się osoby, które:

  • nie należą do wskazanych roczników,
  • przeszły na wcześniejszą emeryturę po 6 czerwca 2012 r.,
  • nie miały zastosowanego mechanizmu pomniejszenia,
  • mają niską emeryturę z innych powodów,
  • należą do rocznika 1953, bo ten został wcześniej objęty odrębną ustawą po wyroku TK z 2019 r.

Podstawa prawna i dokumenty

