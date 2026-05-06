Wyślą ponad 100 tys. dronów. Nie wiadomo, kim jest tajemniczy klient

Turcja wyśle ponad 100 tys. dronów. MERKUT FPV głównym elementem kontraktu

Najważniejszym elementem zamówienia jest system MERKUT FPV, który stanowi główną część całego pakietu zarówno pod względem liczebności, jak i znaczenia operacyjnego. Dron oferuje od 20 do 30 minut lotu oraz zasięg do 8 kilometrów, jest wyposażony w kamerę termowizyjną, co pozwala na prowadzenie działań niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych.

Istotnym rozwiązaniem jest również automatyczny system detonacji wykorzystujący czujniki zbliżeniowe. Dzięki temu operator nie musi ręcznie aktywować ładunku w końcowej fazie misji, co zwiększa skuteczność systemu i ogranicza ryzyko błędów. Skala zamówienia wskazuje, że MERKUT FPV został przewidziany przede wszystkim do masowego użycia bojowego.

Śmigłowce, drony i systemy naziemne. Turecki pakiet dla tajemniczego klienta

W skład kontraktu wchodzi także 10 autonomicznych śmigłowców ALPIN. To zaawansowane platformy zdolne do samodzielnego wykonywania misji bez stałej kontroli operatora. Maszyny mogą transportować do 200 kilogramów ładunku, w tym paliwo, co daje im szerokie możliwości wykorzystania w logistyce, rozpoznaniu, ewakuacji oraz potencjalnych działaniach bojowych. Dzięki kamerom termowizyjnym i noktowizyjnym ALPIN może działać przez całą dobę.

Lżejszym komponentem pakietu jest miniśmigłowiec DUMRUL. Elektryczny napęd zapewnia bardzo niski poziom hałasu, co utrudnia wykrycie przez przeciwnika. Platforma może operować przez około 120 minut i osiągać pułap do 4000 metrów, realizując zadania rozpoznawcze, obserwacyjne oraz precyzyjne ataki. Kontrakt obejmuje również 500 taktycznych dronów kamikadze DELİ, które są przeznaczone do bezpośredniego wsparcia działań na polu walki na poziomie taktycznym.

Nieznany odbiorca wielkiego zamówienia. Pojawiają się spekulacje o Ukrainie

Uzupełnieniem pakietu jest 500 autonomicznych naziemnych systemów KORGAN, które mają wspierać rozpoznanie oraz ograniczać konieczność obecności żołnierzy w najbardziej niebezpiecznych obszarach walk. Integracja ogromnej liczby systemów powietrznych z platformami lądowymi sugeruje przygotowanie odbiorcy do prowadzenia kompleksowych operacji wielodomenowych.

Choć oficjalnie nie ujawniono, które państwo jest klientem, skala zamówienia oraz charakter systemów mogą sugerować kraj zaangażowany w intensywne działania wojenne. Wśród potencjalnych odbiorców pojawia się Ukraina, która od początku konfliktu z Rosją intensywnie rozwija wykorzystanie bezzałogowców. Brak oficjalnego potwierdzenia sprawia jednak, że są to wyłącznie spekulacje.