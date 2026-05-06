Zabronią budowy domu na własnej działce. Niedorzeczne? Winna jest temu zmiana przepisów

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku istotnie zmienia sposób, w jaki można zagospodarować działkę. Jak opisywał „Portal Samorządowy”, kluczowe znaczenie zyskuje podział na trzynaście stref planistycznych, które precyzyjnie określają dopuszczalne formy zabudowy. W praktyce oznacza to, że dom jednorodzinny będzie można postawić wyłącznie w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Dla wielu właścicieli gruntów to zasadnicza zmiana — jeśli działka nie znajdzie się w odpowiedniej strefie, realizacja inwestycji może okazać się niemożliwa.

Wyścig z czasem przed zmianą zasad gry

Pierwotnie gminy miały uchwalić plany ogólne do końca 2025 roku. Ten termin został jednak przesunięty na 30 czerwca 2026 roku. Teraz znowu zmienił harmonogram wprowadzenia nowych regulacji. 30 kwietnia Sejm przyjął nowelizację wydłużającą obowiązywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do 31 sierpnia 2026 r. Oznacza to dodatkowe dwa miesiące na przyjęcie planów ogólnych, ale – jak wskazują eksperci – nie rozwiązuje to najważniejszego problemu.

Po tej dacie decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie dla tzw. obszarów uzupełnienia zabudowy, czyli terenów odpowiadających charakterem istniejącej zabudowie. W praktyce dla wielu właścicieli działek oznacza to zamknięcie drogi do realizacji inwestycji. Specjaliści podkreślają, że choć gminy zyskują więcej czasu, to nie oznacza powrotu do dotychczasowej, bezterminowej dostępności wuzetek. Dla inwestorów jest to więc ostatni moment na zabezpieczenie możliwości zabudowy.

Koniec „bezterminowych” wuzetek

Zmianie ulega również charakter samej decyzji o warunkach zabudowy. Dokument, który dotąd nie miał ograniczenia czasowego, w nowym systemie będzie ważny przez pięć lat. Jeśli w tym okresie inwestor nie rozpocznie budowy, konieczne będzie ponowne przejście całej procedury administracyjnej.

Już teraz samorządy sygnalizują, że czas oczekiwania na decyzje może się wydłużać. Wzrost liczby wniosków, połączony z ograniczonymi zasobami kadrowymi, powoduje coraz większe obciążenie urzędów. Jak mówił w rozmowie z money.pl Tomasz Błeszyński, ekspert rynku nieruchomości, przyczyną opóźnień są niedobory kadrowe w jednostkach samorządu terytorialnego, wysoki stopień skomplikowania procedur planistycznych oraz brak wystarczającego wsparcia organizacyjnego i eksperckiego, a tego przesunięcie terminu na uchwalenie planów ogólnych nie rozwiązuje. Ekspert podkreślił również, że realna poprawa sytuacji wymaga „równoległego wzmocnienia potencjału organizacyjnego gmin, uproszczenia procedur oraz zapewnienia jednolitych standardów interpretacyjnych”.

Ryzyko zastoju inwestycyjnego w gminach

Nowe przepisy niosą konsekwencje nie tylko dla inwestorów indywidualnych, ale również dla samych samorządów. Jak przypomina money.pl, plany ogólne są nowym, obowiązkowym dokumentem planistycznym. Jeśli gmina nie zdąży z ich uchwaleniem do końca sierpnia 2026 roku, na obszarach pozbawionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będzie mogła wydawać decyzji o warunkach zabudowy.

To właśnie dlatego część gmin przyspieszyła prace nad nowymi dokumentami, starając się uniknąć inwestycyjnego przestoju. Przykładem jest gmina Żórawina na Dolnym Śląsku. - Dla nas szybkie działanie było priorytetem, bo gmina w zdecydowanej większości nie miała miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, więc brak planu ogólnego w określonym przez rząd terminie oznaczałby dla nas paraliż budowlany, a na to nie mogliśmy sobie pozwolić — mówił w rozmowie z money.pl wójt gminy, Maciej Koba.

Inaczej wygląda sytuacja samorządów, które mają pełne pokrycie planami miejscowymi — w ich przypadku nowe regulacje nie powodują takiego ryzyka, ponieważ obowiązujące plany nie wygasają.

Jednocześnie wójt Żórawiny zwraca uwagę na dodatkowe wyzwanie związane z reformą — masowy napływ wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Skala zainteresowania była na tyle duża, że gmina musiała skorzystać ze wsparcia firmy zewnętrznej, aby obsłużyć wszystkich wnioskodawców.

Całość zmian pokazuje, że reforma planowania przestrzennego nie tylko porządkuje zasady zabudowy, ale też wywołuje silne, natychmiastowe skutki — zarówno dla inwestorów, jak i administracji lokalnej. W efekcie decyzja o warunkach zabudowy przestała być rutynowym dokumentem, a stała się kluczowym elementem zabezpieczenia prawa do budowy.