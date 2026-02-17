W chorobach nowotworowych liczy się czas, dlatego pacjent nie może pozwolić sobie na wielomiesięczne oczekiwanie na badania diagnostyczne czy wizytę u lekarza specjalisty. To dlatego zamiast standardowej ścieżki leczenia, już na etapie podejrzenia nowotworu, warto zainteresować się wyrobieniem karty DiLO czyli karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Reklama

Karta DiLO - co to jest i do czego uprawnia?

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego powszechnie zwana też zieloną kartą (choć faktycznie jest biała) przysługuje pacjentom z podejrzeniem choroby nowotworowej. To oznacza, że nie jest potrzebna sama diagnoza, bo ta - bez przyspieszonej ścieżki diagnostycznej - mogłaby zostać postawiona zbyt późno. By więc skrócić czas oczekiwania na badania i wizyty u lekarza, od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje karta DiLO. To ważny element pakietu onkologicznego, który ma pomóc pacjentom w walce z rakiem. W leczeniu chorób nowotworowych bardzo ważny jest czas, dzięki karcie DiLO zarówno czas oczekiwania na badania jak i na wizyty u lekarzy jest skrócony.

Karta DiLO gwarantuje również, że pacjent onkologiczny otrzyma pomoc medyczną bez limitu: NFZ zapłaci szpitalom za wykonanie wszystkich niezbędnych procedur, diagnostyka i leczenie w ramach pakietu onkologicznego nie podlegają limitom Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent z kartą DiLO zostanie objęty leczeniem szybciej

Tym, co jest najistotniejsze, jest czas udzielenia konkretnych świadczeń. Pacjent z wystawioną kartą DiLO zarówno na badania diagnostyczne jak i na wizytę u lekarza będzie czekał krócej. Tzw. szybka terapia onkologiczna pozwala maksymalnie skrócić kolejki do lekarzy dla tych pacjentów, którzy mają podejrzenie choroby nowotworowej. Karta DiLO jest wydawana niezależnie od wieku pacjenta - nie ma żadnej granicy wiekowej, każdy chory z zieloną kartą DiLO będzie przyjęty szybciej niż pacjent bez karty.

Łączny czas diagnostyki onkologicznej w ramach pakietu onkologicznego z kartą DiLO nie powinien przekroczyć 7 tygodni, samo potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu powinno nastąpić w ciągu 28 dni, a dokładna diagnostyka (z określeniem rodzaju i stopnia zaawansowania choroby) nie powinna zająć więcej niż 21 dni.

Ważne W przypadku potwierdzenia nowotworu, od dnia zgłoszenia do szpitala do rozpoczęcia leczenia nie powinno minąć więcej niż 2 tygodnie.

Oprócz samego usprawnienia czasu diagnostyki i leczenia, karta DiLO oferuje coś jeszcze: to bezpośredni kontakt z koordynatorem leczenia. Jest to asystent pacjenta, który nadzoruje proces leczenia i pilnuje wyznaczonych terminów badań i wizyt lekarskich. Wspiera również pacjenta informacyjnie i organizacyjnie. W karcie DiLO wpisany jest jego numer telefonu.

Kto wystawi kartę DiLO w 2026 roku?

W celu otrzymania zielonej karty DiLO warto udać się do swojego lekarza rodzinnego. Można to zrobić na każdym etapie, również wtedy, gdy z racji obciążenia genetycznego obawiamy się choroby nowotworowej. Lekarz skieruje na dodatkowe badania lub od razu wystawi kartę DiLO uzupełniając formularz w systemie informatycznym. Papierowa wersja karty zostanie przekazana pacjentowi, który zyska szybszą ścieżkę diagnostyczną, zaś dla lekarzy dostępna jest w systemie informatycznym. Karta DiLO nie funkcjonuje jako "legitymacja", ma formę papierowego wydruku.

Przykład Od stycznia do października 2025 roku łącznie wydano pacjentom 370 955 kart DiLO. Warto wiedzieć, że karta DiLO jest wydawana oddzielnie dla każdego nowotworu, dlatego pacjent równocześnie może posiadać kilka takich kart.

Zielona karta nie jest przeznaczona wyłącznie dla pacjentów z potwierdzonym nowotworem, ale już z podejrzeniem nowotworu. Wydawana jest na cały okres diagnostyki i leczenia. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego wystawiają:

lekarze POZ,

lekarze specjaliści (np. chirurg, onkolog, ginekolog, dermatolog),

lekarze udzielający świadczeń w ramach programów zdrowotnych (np. programu "Moje Zdrowie"),

lekarze udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

lekarze udzielający świadczeń szpitalnych.

Ważne Karty DiLO nie wystawi lekarz podczas wizyty udzielanej prywatnie.

W 2026 roku zacznie obowiązywać karta e-DiLO

Na I kwartał 2026 roku planowane jest wprowadzenie elektronicznej wersji karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, która ma zastąpić tradycyjna, papierową kartę. Rok 2026 ma być jednak okresem przejściowym, w którym obowiązywać mają obie wersje karty DiLO.