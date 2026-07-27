Dodatkowa rekrutacja to jedna z możliwości

Nie wszystkie miejsca na uczelniach zostają obsadzone podczas pierwszego naboru. Wiele szkół wyższych organizuje kolejne tury rekrutacji na kierunki, na których pozostały wolne miejsca. Część kandydatów decyduje się również na podobny kierunek studiów, studia niestacjonarne lub wybór innej uczelni.

Rok przerwy można wykorzystać na rozwój

Coraz więcej osób decyduje się na tzw. gap year. W tym czasie można podjąć pracę, rozwijać znajomość języków obcych, uczestniczyć w kursach lub zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe. Taki rok pozwala także lepiej określić plany edukacyjne przed kolejną rekrutacją.

Doświadczenie i umiejętności mają znaczenie

W wielu branżach pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na wykształcenie, ale również na praktyczne umiejętności i doświadczenie. Kursy zawodowe, szkolenia, certyfikaty czy nauka nowych technologii mogą ułatwić późniejsze wejście na rynek pracy. W przypadku niektórych zawodów ukończenie studiów pozostaje jednak niezbędnym wymogiem.

Możliwości jest więcej niż jedna

Niektórzy wybierają pracę sezonową, wyjazd zagraniczny lub wolontariat, inni przygotowują się do ponownej rekrutacji w kolejnym roku akademickim. Wybór dalszej ścieżki zależy przede wszystkim od planów zawodowych, wymagań wybranego zawodu oraz indywidualnej sytuacji kandydata.

FAQ

Czy można dostać się na studia w kolejnej turze rekrutacji?

Tak. Wiele uczelni prowadzi dodatkowe nabory na kierunki, na których po pierwszym etapie pozostały wolne miejsca. Informacje o terminach i zasadach rekrutacji są publikowane na stronach internetowych poszczególnych szkół wyższych.

Czy gap year oznacza rezygnację ze studiów?

Nie. Roczna przerwa może zostać przeznaczona na pracę, naukę języków, kursy lub zdobywanie doświadczenia. Wiele osób po zakończeniu gap year ponownie bierze udział w rekrutacji na studia.

Czy bez studiów można znaleźć dobrze płatną pracę?

Zależy to od branży i wykonywanego zawodu. W części profesji wymagane jest ukończenie studiów wyższych, natomiast w innych większe znaczenie mają praktyczne umiejętności, doświadczenie oraz posiadane certyfikaty.

Jakie kursy warto rozważyć po maturze?

Wybór kursu powinien być związany z planowaną ścieżką zawodową. Popularnością cieszą się szkolenia z zakresu języków obcych, technologii informatycznych, marketingu, grafiki komputerowej czy obsługi programów wykorzystywanych w różnych branżach.