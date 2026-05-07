Będą polskie samochody elektryczne

Produkcja samochodów elektrycznych w Polsce miała ruszyć w 2026 roku. Jednak do tej pory, poza zakupem działki w Jaworznie i powołaniem spółki ElectroMobility Poland, niewiele się działo. Jak powiedział Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, teraz czas na zmianę. Trzeba „odciąć historię”. Tym samym kończy się projekt Izera, a zaczyna nowa współpraca z tajwańskim koncernem Foxconn, który został partnerem strategicznym. Porozumienie zostało już podpisane

- Projekt budowy fabryki samochodów elektrycznych zostanie zrealizowany, zgodnie z pierwotnymi planami, w Jaworznie – powiedział minister Wojciech Balczun. - Plan jest ambitny, ale realistyczny. Zabezpieczyliśmy na ten cel środki. Stworzona zostanie odrębna marka oraz różne modele samochodów. Będziemy centrum nie tylko produkcji, ale także dystrybucji samochodów na rynek europejski – dodał.

Transfer technologii do Polski

Początkowo mają powstać trzy modele samochodów – „nowoczesne i atrakcyjne cenowo” – które zostaną oparte na technologii firmy Foxconn z Tajwanu. Warunkiem rozpoczęcia współpracy był transfer technologii.

– Warunkiem realizacji tego projektu był transfer technologii. Chcemy stać się centrum produkcji samochodów elektrycznych w Europie – mówił minister Balczun. – Prowadziliśmy rozmowy z wieloma partnerami. Wydaje nam się, że współpraca z Foxconnem daje największe gwarancje realizacji planu, który przed sobą postawiliśmy.

Do końca roku mają zostać zawarte umowy związane z finansowaniem budowy. Co ważne, Polska ma zagwarantować sobie transfer technologii oraz wyłączność współpracy z Foxconnem w Europie.

Podczas spotkania ogłoszono wybór strategicznego partnera technologicznego dla spółki ElectroMobility Poland S.A. w kontekście budowy hubu elektromobilności w Jaworznie. / Rafał Guz

W Jaworznie na początku powstaną m.in.

spawalnia,

lakiernia,

montażownia,

linia produkcji silników elektrycznych.

– Pierwszy samochód zjedzie z linii produkcyjnej w 2029 roku – mówi Cyprian Gronkiewicz, prezes ElectroMobility Poland. – Transferowane będzie całe know-how technologiczne. Jeżeli chodzi o samochód, mamy pełny dostęp do platformy, na której możemy budować nowe modele. Będziemy też rozwijać działy R & D, tak aby kolejną generację wytwarzać już u nas.

Ile samochodów powstanie w Jaworznie?

Jak słyszymy, początkowa wydajność fabryki będzie wynosić 100 tys. samochodów rocznie. Następnie – wraz ze wzrostem zapotrzebowania – moce produkcyjne mogą zostać zwiększone do 200, 300, a nawet 400 tys. aut rocznie. - Będą to modele średniej wielkości, SUV-y, które są popularne na rynku. Samochody nowoczesne. Foxconn jest w tym segmencie jednym z wiodących graczy na rynku - mówił Gronkiewicz.

Poszycia wewnętrzne i zewnętrzne, a także m.in. baterie, mają być produkowane w Polsce. Foxconn początkowo dostarczy natomiast elektronikę, systemy autonomicznej jazdy oraz silniki. Pozostałe elementy również mają powstawać w kraju. W Europie (local content) produkowane będzie ponad 70 proc. elementów. Jednak nie znaczy to, że odowiadać będą za nie zakłady w Polsce. Tajwański gigant posiada fabryki również w innych krajach Starego Kontynentu.

Już nie Izera. Jak będzie nazywać się nowy samochód?

Ma zostać ogłoszony konkurs na międzynarodową nazwę marki, która będzie miała globalny charakter. Na pewno nie będzie to Izera. Współpraca z dotychczasowymi partnerami została zakończona. W ostatnich miesiącach zmienił się zarząd ElectroMobility Poland, a spółka została dofinansowana kwotą 800 mln zł.

To nie koniec wsparcia finansowego. Ze śródków z KPO przez trzy lata spółka ma dostać aż 4,5 mld zł. Finansowe zaangażowanie zapowiedziała też firma z Tajwanu, jednak - powołując się na tajemnicę spółek giełdowych - strona polska nie ujawniła szczegółów. – To jedno z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych w naszym kraju – dodał minister Balczun, zapowiadając projekt. Wciaż jednak wiele spraw owianych jest tajemnicą, to m.in. start budowy oraz faktyczny udział strony polskiej.

Przedstawiciele ElectroMobility Poland tłumaczyli, że w trzy lata nie da się wyszklić kadry inżynierów zdolnych samodzielnie projektować samochody. Dlatego pierwsza produkcja będzie mocno zależna od partnera. Kolejna generacja ma być już bardziej polska - pod kątem myśli technologicznej również.

Foxconn. Co to za firma?

Dla osób niezainteresowanych branżą motoryzacyjną, nazwa Foxconn niewiele mówi. Spółkę z Tajwanu zachwalał minister Balczun. - Firma znana na całym świecie, działajaca od 1974 roku. Zajmuje 28. miejsce na liście największych spółek Fortune Global 500. W 2025 roku odnotowała przychody na poziomie 260 mld.

To partner technologiczny działający także na rynku półprzewodników oraz telekomunikacji. Współpracuje m.in. z Apple, Xiaomi, Intelem, Sony czy Dellem. Na rynek samochodów osobowych wszedł na początku XXI wieku. W tym sektorze działa jako kontraktowy producent aut elektrycznych. Wspópracuje m.in. z Mitsubishi (Japonia), a także z firmami w Arabii Saudyjskiej, Tajlandii, Indonezji i USA. W tym ostatnim kraju przejął niektóre zakładu General Motors, ale współpraca rozwija się dość toroprnie. Amerykański partner firmy zbankrutował.