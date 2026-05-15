Ppłk Oleg Rudomiotow zginął w obwodzie donieckim "podczas zmasowanego nalotu dronów". Informację o jego śmierci potwierdziła rosyjska lokalna telewizja "Jugra", która wcześniej opublikowała z nim wywiad.

Mobilized ⭐️⭐️ Lieutenant Colonel Рудомётов Олег Владимирович (Rudomyotov Oleg Vladimirovich), commander of the “Yurga” volunteer motor rifle battalion, attached to the 35th Separate Guards Motor Rifle Brigade, was eliminated in Ukraine on 12 May 2026. pic.twitter.com/MSE2FI2nP4 — KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine 🇨🇿🇺🇦 (@KilledInUkraine) May 14, 2026 Rozwiń

Ppłk Rudomiotow walczył na froncie od 2022 r.

Przed 2022 r. Rudomiotow brał udział w operacji antyterrorystycznej na Kaukazie Północnym, wymierzonej w grupy islamistyczne. Na wojnę w Ukrainie został zmobilizowany w październiku 2022 r. z miasta Siewiersk w obwodzie tomskim.

W batalionie "Jugra" najpierw dowodził rozpoznaniem, a następnie, na przełomie 2024 i 2025 r., zastąpił Dmitrija Aksjonowa, który zakończył służbę wojskową, na stanowisku dowódcy jednostki.

Za udział w wojnie w Ukrainie Rudomiotow został odznaczony medalami Suworowa i Żukowa oraz medalami "Za umacnianie współpracy bojowej" i "Uczestnikowi specjalnej operacji wojskowej".

Batalion "Jugra" – jedna z ulubionych jednostek propagandy Putina

"Jugra" to ochotniczy batalion z Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego, położonego na zachodniej Syberii. Jednostka wsławiła się w toku zaciętej bitwy o Awdijiwkę w obwodzie donieckim, która trwała od wiosny 2022 r. do lutego 2024 r.

Pod koniec 2023 r. batalion należał do jednej z najbardziej wychwalanych jednostek wojskowych w rosyjskiej propagandzie. Ich działania opiewał zarówno prowojenny kanał Rybar na Telegramie – mający 1,5 mln obserwujących – jak i propagandowa stacja Russia Today, prowadzona przez Margaritę Simonjan. Ta ostatnia stworzyła serię dokumentów o ich misjach bojowych.