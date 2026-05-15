Ppłk Oleg Rudomiotow zginął w obwodzie donieckim "podczas zmasowanego nalotu dronów". Informację o jego śmierci potwierdziła rosyjska lokalna telewizja "Jugra", która wcześniej opublikowała z nim wywiad.
Ppłk Rudomiotow walczył na froncie od 2022 r.
Przed 2022 r. Rudomiotow brał udział w operacji antyterrorystycznej na Kaukazie Północnym, wymierzonej w grupy islamistyczne. Na wojnę w Ukrainie został zmobilizowany w październiku 2022 r. z miasta Siewiersk w obwodzie tomskim.
W batalionie "Jugra" najpierw dowodził rozpoznaniem, a następnie, na przełomie 2024 i 2025 r., zastąpił Dmitrija Aksjonowa, który zakończył służbę wojskową, na stanowisku dowódcy jednostki.
Za udział w wojnie w Ukrainie Rudomiotow został odznaczony medalami Suworowa i Żukowa oraz medalami "Za umacnianie współpracy bojowej" i "Uczestnikowi specjalnej operacji wojskowej".
Batalion "Jugra" – jedna z ulubionych jednostek propagandy Putina
"Jugra" to ochotniczy batalion z Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego, położonego na zachodniej Syberii. Jednostka wsławiła się w toku zaciętej bitwy o Awdijiwkę w obwodzie donieckim, która trwała od wiosny 2022 r. do lutego 2024 r.
Pod koniec 2023 r. batalion należał do jednej z najbardziej wychwalanych jednostek wojskowych w rosyjskiej propagandzie. Ich działania opiewał zarówno prowojenny kanał Rybar na Telegramie – mający 1,5 mln obserwujących – jak i propagandowa stacja Russia Today, prowadzona przez Margaritę Simonjan. Ta ostatnia stworzyła serię dokumentów o ich misjach bojowych.