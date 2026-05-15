Putin poleci do Chin

Gazeta zwróciła uwagę, że Putin odwiedzi Chiny tydzień po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. Podróż ma trwać jeden dzień, a jej program nie będzie tak bogaty, jak w przypadku przyjazdu prezydenta USA, który w piątek zakończył swój trzydniowy pobyt w Państwie Środka.

Jeden miesiąc, dwóch kluczowych przywódców

„SCMP” zauważył, że po raz pierwszy w historii Chiny będą gościć w tym samym miesiącu przywódców USA i Rosji w ramach bilateralnych wizyt. Dziennik z Hongkongu ocenił, że Pekin próbuje w ten sposób utrzymać dobre relacje z Waszyngtonem i Moskwą i pozycjonuje się jako „centralna potęga w coraz bardziej podzielonym światowym porządku”.

Gazeta przypomniała, że w grudniu 2025 r. Pekin odwiedził prezydent Francji Emmanuel Macron, a w styczniu tego roku z wizytą przyjechał tam premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.