Nie trzeba było długo czekać. Putin odwiedzi Chiny

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 11:47
Przywódca Rosji Władimir Putin przyjedzie 20 maja z wizytą do stolicy Chin, Pekinu - poinformował w piątek dziennik „South China Morning Post”, powołując się na źródła. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził tego samego dnia, że wizyta została uzgodniona, ale nie podał dokładnej daty.

Putin poleci do Chin

Gazeta zwróciła uwagę, że Putin odwiedzi Chiny tydzień po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. Podróż ma trwać jeden dzień, a jej program nie będzie tak bogaty, jak w przypadku przyjazdu prezydenta USA, który w piątek zakończył swój trzydniowy pobyt w Państwie Środka.

Jeden miesiąc, dwóch kluczowych przywódców

„SCMP” zauważył, że po raz pierwszy w historii Chiny będą gościć w tym samym miesiącu przywódców USA i Rosji w ramach bilateralnych wizyt. Dziennik z Hongkongu ocenił, że Pekin próbuje w ten sposób utrzymać dobre relacje z Waszyngtonem i Moskwą i pozycjonuje się jako „centralna potęga w coraz bardziej podzielonym światowym porządku”.

Gazeta przypomniała, że w grudniu 2025 r. Pekin odwiedził prezydent Francji Emmanuel Macron, a w styczniu tego roku z wizytą przyjechał tam premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Źródło: PAP
Źródło: PAP
