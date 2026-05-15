Zarobki w WOT w 2026 roku. Ile zarabiają terytorialsi? Oto nowe stawki

Służba w WOT często traktowana jest jako forma patriotycznego wolontariatu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że za udział w szkoleniach i działaniach przysługuje konkretne wynagrodzenie. Żołnierze WOT otrzymują uposażenie podstawowe w postaci dziennej stawki, a także różnego rodzaju dodatki i premie związane ze szkoleniami. Ma to zachęcić potencjalnych kandydatów do spróbowania swoich sił w tej formacji.

Czym jest WOT?

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Poza WOT są to Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Wojska Specjalne i Marynarka Wojenna. Żołnierze WOT są nazywani terytorialsami. Jest to najmłodsza formacja Sił Zbrojnych RP. Za oficjalną datę utworzenia WOT uznaje się 1 stycznia 2017 roku. W rzeczywistości tworzenie tej formacji rozpoczęło się wcześniej.

Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej, do zadań Wojsk Obrony Terytorialnej należy m.in.:

utrzymanie powszechnej gotowości do obrony kraju;

ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych oraz likwidacja ich skutków;

ratowanie oraz ochrona zdrowia i życia ludzi;

akcje poszukiwawcze;

ochrona mienia;

kształtowanie postaw i wartości patriotyczno-obywatelskich wśród społeczeństwa.

Zarobki w WOT w 2026. Ile zarabiają terytorialsi?

Każdy żołnierz WOT ma prawo do stawki dziennej za każdy dzień pełnienia służby szkoleniowej. Wysokość tej stawki zależy od stopnia wojskowego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP 15 lipca 2025 roku, stawki dzienne za służbę w WOT w 2026 roku wyglądają następująco:

generał (admirał) : 626 zł;

generał broni (admirał floty) : 526 zł;

generał dywizji (wiceadmirał) : 451 zł;

generał brygady (kontradmirał) : 389 zł;

pułkownik (komandor) : 331 zł;

podpułkownik (komandor porucznik) : 288 zł;

major (komandor podporucznik) : 263 zł;

kapitan (kapitan marynarki) : 252 zł;

porucznik (porucznik marynarki) : 246 zł;

podporucznik (podporucznik marynarki) : 243 zł;

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) : 232 zł;

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) : 230 zł;

chorąży (chorąży marynarki) : 227 zł;

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) : 216 zł;

starszy sierżant (starszy bosman) : 213 zł;

sierżant (bosman) : 210 zł;

plutonowy (bosmanmat) : 207 zł;

starszy kapral (starszy mat) : 205 zł;

kapral (mat) : 202 zł;

starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) : 191 zł;

starszy szeregowy (starszy marynarz) : 182 zł;

szeregowy (marynarz): 177 zł.

Zarobki żołnierzy WOT w 2026. Dodatki i premie

Oprócz stawki dziennej terytorialsi otrzymują dodatek za gotowość bojową. To od 2025 roku 630 zł, co stanowi 10 proc. pensji zawodowego szeregowego żołnierza. Dodatek ten przysługuje żołnierzowi WOT po spełnieniu minimalnych wymagań, do których należy udział w przynajmniej dwóch dniach szkoleniowych w miesiącu.

Tym samym żołnierz szeregowy WOT biorąc udział w ciągu miesiąca w dwóch dniach szkolenia może liczyć na wynagrodzenie w kwocie 986 zł, na które składa się dodatek za gotowość bojową (632 zł) oraz stawka dzienna (177 zł) pomnożona przez dwa dni (354 zł).

Poza wynagrodzeniem podstawowym zarobki w WOT w 2026 roku obejmą, tak jak w latach ubiegłych, składniki dodatkowe. Żołnierzowi WOT należy się za:

udział w akcjach takich jak ochrona granicy czy zwalczanie klęsk żywiołowych – 180 zł;

dobę na poligonie – 45 zł;

wytypowanie przez dowódcę do nagrody finansowej przyznawanej z okazji świat wojskowych – najczęściej 300–500 zł.

Zarobki w WOT 2026. Ekwiwalent urlopowy i ulgi na kolej

Żołnierzom WOT przysługuje również ekwiwalent urlopowy. Po odbyciu 30 dni służby otrzymają równowartość dwóch dziennych stawek. Istotnym udogodnieniem są także ulgi transportowe, w tym 78–procentowa zniżka na przejazdy kolejowe. Dzięki tym dodatkom realna kwota, jaką może otrzymać terytorials, bywa znacznie wyższa niż sama suma wynikająca z pomnożenia stawki dziennej przez liczbę dni służby.

Jak zostać terytorialsem i służyć w WOT?

Do WOT może wstąpić każdy Polak powyżej 18. roku życia. Ponadto należy być niekaranym. Nie można także pełnić służby w innych rodzajach wojsk czy niektórych służbach mundurowych. Jednocześnie trzeba pamiętać, że z możliwości wykonywania służby w WOT wykluczają takie choroby jak cukrzyca, problemy z nadnerczami, urazy głowy, problemy z serce, ciężkie wady wzroku, choroby psychiczne, a także problemy ze słuchem.

Ze służbą w WOT wiąże się wynagrodzenie, ale też obowiązki. Trzeba pamiętać, że w razie wojny żołnierze WOT mają obowiązek współdziałania z wojskami operacyjnymi. Z kolei w czasie pokoju terytorialsi muszą odpowiedzieć na wezwanie do wsparcia operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Tak zwaną gotowość bojową żołnierz WOT uzyskuje dopiero po trzech latach szkolenia.