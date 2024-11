Bombowe szkolenie w CSWOT. Nowi instruktorzy saperzy w WOT

Reklama

W dniach od 18 do 29 listopada 2024 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu odbyło się szkolenie dla kandydatów na instruktorów w grupie saperskiej i inżynierii wojskowej. 12-dniowy kurs organizowany jest cyklicznie i biorą w nim udział żołnierze z Brygad Obrony Terytorialnej na terenie całego kraju.

/> />

Reklama

Jak poinformowała służba prasowa CSWOT, w ostatnich zajęciach uczestniczyło kilkunastu żołnierzy. Jednym z głównych elementów kursu były ćwiczenia związane z detonacją materiałów wybuchowych. Według podsumowania WOT, podczas zajęć zużyto kilkaset kilogramów tych materiałów.

Kolejni instruktorzy w WOT. Saperzy przejdą trzy taki szkolenia

Omawiany kurs realizowany jest w dwóch etapach. Podczas pierwszego, trwającego trzy tygodnie, odbywa się zdalne szkolenie teoretyczne realizowane w oparciu o specjalną platformę e-learningową Wojsk Obrony Terytorialnej. Po zaliczeniu tego etapu, żołnierze WOT mogą udać się do Torunia, gdzie znajduje się CSWOT. Tutaj odbywają się praktyczne zajęcia.

/> />

Praktyka w Toruniu obejmuje szereg zajęć. Przyszli instruktorzy (choć na początku jedynie kandydaci na instruktorów) poznają podstawy pracy z minami oraz innymi materiałami wybuchowymi.

Jestem ogromnie zadowolony, że mogę brać udział w tym kursie. W czasie realizowanych zajęć instruktorzy na każdym kroku powtarzają nam, jak ważne są kwestie bezpieczeństwa oraz uczą nas prawidłowego posługiwania się materiałami wybuchowymi. Zajęcia realizowane są w sposób ciekawy, a duża ilość materiałów wybuchowych pozwala nam na przećwiczenie różnych scenariuszy działań – chwalił zajęcia kursant z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Co jednak istotne, ten 12-dniowy kurs jest jedynie pierwszym z trzech większych etapów, które przejść mogą żołnierze WOT. Pełen kurs instruktorów w grupie saperskiej i inżynierii wojskowej podzielony jest na trzy części. Pierwszy — który żołnierze mają już za sobą, to kurs podstawowy. Drugi etap ma przygotować instruktorów do nauczania żołnierzy w macierzystych jednostkach. To po ukończeniu tego etapu oficjalnie zostaje się instruktorem WOT.

Instruktorzy WOT szkolą się z budowy zapór terenowych i ustawiania pól minowych

W czasie pierwszego (podstawowego) etapu szkolenia Terytorialsi zapoznają się z technikami ustawiania pól minowych oraz działania z materiałem wybuchowym. Żołnierze uczą się także niszczenia różnorodnych elementów konstrukcyjnych, a także budowania własnych zapór terenowych. To właśnie saperzy w wojsku odpowiadają zabezpieczenie terenu.

Udział w tym kursie jest moją naturalną drogą do zostania przyszłym instruktorem w grupie saperskiej i inżynierii wojskowej. Szkolenie prowadzone jest niezwykle interesująco jednakże przede wszystkim bardzo bezpiecznie. Zdobyta tutaj wiedza pozwoli mi w przyszłości na jej doskonalenie oraz udział w kolejnych etapach tego kursu – powiedziała uczestniczka z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Drugi kurs koncentruje się na doskonaleniu umiejętności dydaktycznych. W tym etapie kursanci prowadzą zajęcia z zakresu saperstwa i inżynierii wojskowej, a wykładowcy monitorują i korygują każde, nawet najmniejsze niedociągnięcia.

/> />

Ostatni etap ma na celu doskonalenie posiadanej przez instruktorów wiedzy. W trakcie szkolenia kursanci zapoznają się z podstawami rozpoznania inżynieryjnego, wykrywania i neutralizacji różnego rodzaju prowizorycznych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED — Improvised Explosive Device).