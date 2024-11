Kolejne rakiety dla Sił Powietrznych. Armia otrzyma AIM-9X Sidewinder

W piątek, 29 listopada 2024 roku Polska zamówiła w Stanach Zjednoczonych 232 pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder Block II. Dziś Szef Agencji Uzbrojenia (AU) gen. bryg. Artur Kuptel podpisał Letter of Acceptance, co finalizuje zakup w ramach procedury FMS (Foreign Military Sales). Aby dokonać zakupu, konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody wraz z wyceną od amerykańskiej administracji.

Polska otrzymała taką zgodę 12 marca 2024 roku. Według informacji przekazanych przez amerykańską agencję DSCA (Defense Security Cooperation Agency), zgoda obejmowała zakup 232 pocisków AIM-9X Sidewinder Block II za kwotę nieprzekraczającą 219 mln dol. netto. Dziś już wiemy, że cena ostatecznie spadła do 175 mln dol. netto, czyli ok. 880 mln zł brutto (po uwzględnieniu podatku VAT).

Zakup został sfinalizowany niemal pół roku po uzyskaniu oficjalnej zgody. Zdecydowano o zakupie wszystkich 232 pocisków objętych zgodą. W umowie zawarto także dodatkowe elementy, takie jak części zamienne, pakiet logistyczny oraz szkoleniowy. Gdyby przeliczyć wartość całego zamówienia na liczbę pocisków, to okaże się, że za jeden AIM-9X Sidewinder Block II płacimy ok. 750 tys. dol. netto.

Po co nam pociski AIM-9X Sidewinder Block II?

Zakup można określić mianem oczywistego i niekontrowersyjnego. Samoloty F-16 oraz F-35 są zintegrowane z dwoma używanymi już przez nasze Siły Powietrzne pociskami powietrze-powietrze. Są to AIM-9X Sidewinder, które służą do walki na krótkim dystansie oraz AIM-120 AMRAAM, które potrafią razić cele oddalone o ponad 120 km.

Jest to stosunkowo niewielki i lekki pocisk. Mierzący 3 metry długości i 127 mm średnicy pocisk rakietowy waży zaledwie 85,3 kg i ma 9,4-kilogramową głowicę bojową. Potrafi rozwijać prędkość Mach 2,5 (2,5-krotność prędkości dźwięku). Naprowadza się na źródło emisji ciepła (czytaj: wylot silnika odrzutowego) i potrafi znosić bardzo duże przeciążenia.

Duża manewrowość rakiety czyni ją śmiertelnie niebezpieczną na niewielkich dystansach. Zasięg pocisku to ok. 35 km. Oficjalne informacje mówią o zakupie 271 pocisków tego typu (choć w starszej wersji) dla Sił Powietrznych RP. Producentem broni jest koncern RTX (dawniej Raytheon Technologies Corporation).

Więcej pocisków dla Sił Powietrznych

Zakup ten nie jest jedynym w ostatnim czasie. 12 marca 2024 roku, Polska otrzymała zgodę na zakup trzech rodzajów pocisków. DSCA poinformowała o tym, że Amerykanie chcą nam sprzedać 232 pocisków AIM-9X Sidewinder Block II za max 219 mln dol., 745 AIM-120C-8 AMRAAM za nie więcej niż 1,68 mld dol. oraz 821 AGM-158B-2 JASSM-ER za 1,77 mld dol.

9 sierpnia 2024 roku za kwotę 850 mln dol. netto zakupiliśmy ok. 400 pocisków AIM-120C-8 AMRAAM. Ich dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2029-2033. Są to pociski o mniejszej manewrowości, ale także większej głowicy, zasięgu i prędkości od AIM-9X. AIM-120C-8 AMRAAM waży ok. 151 kg oraz posiada 18 kg głowicę. Może razić cele na dystansie 120 km oraz rozwija prędkość Mach 4. Rakieta naprowadza się przy pomocy umieszczonego w głowicy radaru.

Trzecim oraz najgłośniejszym zakupem jest umowa na 400 pocisków AGM-158B-2 JASSM-ER. Za 735 mln dol. zakupiliśmy pociski zdolne do uderzenia w cele oddalone o nawet 1000 km. Dostawy uzbrojenia mają mieć miejsce w latach 2026-2030. Zakup ten odbił się echem także za naszą wschodnią granicą.

W tym roku otrzymaliśmy jeszcze jedną zgodę. 24 kwietnia 2024 roku Amerykanie zgodzili na sprzedaż nam do 360 pocisków przeciwradiolokacyjnych AGM-88G AARGM-ER za nie więcej niż 1,275 mld dol. netto, czyli (po dzisiejszym kursie dolara) ok. 6,4 mld zł brutto. Pociski są przeznaczone do zwalczania systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Umowa ma zostać podpisana w ciągu kilku miesięcy.