Polska kupuje nową broń. Czym są pociski AIM-120 AMRAAM?

9 sierpnia 2024 roku wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda na swoich social media poinformował, że Agencja Uzbrojenia podpisała dziś umowę na zakup pocisków kierowanych klasy powietrze-powietrze AIM-120C AMRAAM. Zdaniem wiceministra odpowiedni zapas lotniczych środków bojowych jest wymogiem do utrzymania bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej.

Umowa opiewa na ok. 850 mln dol. netto (4,1 mld zł brutto). Jej przedmiotem jest niesprecyzowana liczba pocisków AIM-120C-8 AMRAAM. Kwota umowy sugeruje, że to prawdopodobnie chodzi o ok. 400 takich pocisków. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2029-2033. Dotychczas w Siłach Powietrznych można używane były starsze pociski AIM-120C-5 oraz AIM-120C-7.

Amerykańska zgoda na zakup przez Polskę pocisków AIM-120 AMRAAM

Umowa była możliwa dzięki udzielonej 12 marca 2024 roku zgodzie amerykańskiego Departamentu Stanu. Amerykanie zgodzili się wtedy na sprzedaż Polsce 821 pocisków AGM-158B-2 JASSM-ER, 745 AIM-120C-8 AMRAAM oraz 232 AIM-9X Sidewinder Block II. Łączny koszt ma być nie większy niż 3,68 mld dol. netto. Daje to 14,6 mld zł netto (18 mld zł brutto).

Zgoda dotycząca pocisków powietrze-powietrze (air-to-air missile) średniego zasięgu AIM-120C-8 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) obejmuje do 745 rakiet bojowych, pociski szkoleniowe AIM-120 CATM (Captive Air Training Missile), 16 sekcji naprowadzania oraz 50 belek uzbrojenia LAU-129. Maksymalna cena takiego zestawu to 1,68 mld dol. netto, co daje dziś 8,2 mld zł brutto.

Dodatkowo w ramach zgody dostarczone miałyby być także części zamienne sekcji kontrolnej, kontenery transportowe na pociski, sprzęt do testowania amunicji, adaptery do komputerowych zestawów testowych ADU-891, wsparcie amunicyjne i sprzęt pomocniczy, części zamienne i naprawcze, materiały eksploatacyjne, akcesoria oraz wsparcie w zakresie napraw i zwrotów, wsparcie logistyki kontraktowej, dostawa i wsparcie oprogramowania, dokumentacja, szkolenie personelu, wsparcie szkoleniowe i transportowej, badania czy wsparcie inżynieryjne.

Czym są pociski AIM-120 AMRAAM?

Polska posiada już pociski rodziny AIM-120 AMRAAM. Są to jednak starsze wersje — AIM-120C-5 oraz AIM-120C-7. Pocisk AIM-120C-8 AMRAAM jest modernizacją wariantu C-7. Jest to bardzo nowoczesna broń, ponieważ pierwszy test został przeprowadzony w zeszłym roku. Umożliwia on zwalczanie celów powietrznych na dystansie do nawet 160 km (choć im bardziej wymagający cel, tym dystans jest mniejszy).

Głównym przeznaczeniem tych rakiet jest zwalczanie wrogich śmigłowców i samolotów, ale broń jest niezwykle przydatna także przy strącaniu środków napadu powietrznego. W ten sposób lotnictwo może pomóc w realizacji zadań przez lądowe wyrzutnie, co utrudni przeciwnikowi przeciążenie systemu obrony przeciwlotniczej.

AIM-120C-8 AMRAAM w początkowej fazie lotu korzysta z danych przesłanych mu przez jego nosiciela (np. F-16), a następnie zaczyna samodzielnie zamierzać cel przy pomocy radaru umieszczonego w głowicy pocisku. Pocisk posiada 18-kg głowicę bojową. Jego cena jednostkowa dla amerykańskiej armii wynosi ok. 1,4 mln USD. Może być przenoszony przez F-16 oraz F-35. Polska chce, aby pociski te były zintegrowane z samolotami FA-50PL. Samolot F-35 będzie w stanie przenosić do 14 pocisków AIM-120 AMRAAM (w tym aż 6 w wewnętrznych komorach).