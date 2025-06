200 Polaków ma opuścić Izrael. Rząd planuje ewakuację przez Jordanię

Wcześniej wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys poinformowała na konferencji prasowej, że ewakuacja polskich obywateli z Izraela jest możliwa w ciągu kilkudziesięciu godzin, obejmie ok. 200 osób. Dodała, że planowany jest najpierw konwój lądowy do Jordanii, a potem samolot z Ammanu do Warszawy.

Rzecznik MSZ podkreślił, że ewakuacja, która jest przeprowadzana przez polski rząd, jest bezpłatna.

MSZ odcina się od oferty konsula honorowego ws. wyjazdu z Izraela

"Wczoraj pojawiła się informacja medialna o tym, że nasz konsul honorowy, który ma biuro podróży, oferuje taką możliwość wyjazdu, pracuje nad tym na zasadach komercyjnych. My nie możemy nikomu zabraniać, żeby takie oferty składał; on bardzo długo pracuje w branży turystycznej, natomiast podkreślałem to wielokrotnie, konsul honorowy to nie jest akurat, w przypadku organizacji takiej akcji, to nie jest MSZ" - powiedział Wroński.

"MSZ nie organizuje żadnych, ale to żadnych komercyjnych ewakuacji" - podkreślił rzecznik MSZ.