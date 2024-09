Umowa na produkcję podpisana. Polska otrzyma pociski, które dosięgną Moskwy

Amerykański Departament Obrony podpisał umowę na produkcję pocisków AGM-158B-2 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile with Extended Range). To nowa broń, które pozwoli nam uderzać na odległości przekraczające 1000 km. Daje to naszej armii wielkie możliwości do ataków na centra dowodzenia czy magazyny na zapleczu wojsk przeciwnika.