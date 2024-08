Ukraińscy żołnierze pozostaną m.in. w Polsce

WAS przekazał, że ​​są pewne problemy z tą misją szkoleniową i że potrzeba pogłębić rozmowy na temat poprawy szkolenia żołnierzy ukraińskich, podała agencja WAS, powołując się na poufny dokument, do którego dotarła. Misja, która rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku, objęła tysiące żołnierzy z Ukrainy, głównie stacjonujących w Polsce i Niemczech.

Kto wyśle żołnierzy na Ukrainę?

Jak podaje gazeta, powołując się na dokument, wysłanie żołnierzy UE na Ukrainę, jeśli do tego dojdzie, może ograniczyć się tylko do instruktorów wysłanych do ośrodków szkoleniowych położonych daleko od linii frontu, na którym toczą się walki. Jedną z możliwych opcji jest wykorzystanie obiektów na północnym zachodzie Ukrainy, setki kilometrów od działań wojennych i atakujących rosyjskich wojsk. W dokumencie stwierdzono również, że więcej szkoleń mogłoby się odbywać w krajach sąsiadujących z Ukrainą.

Misja przedłużona o 2 lata

Choć w tekście nie zalecono wprost szkolenia żołnierzy na terenie Ukrainy, zapowiedziano w nim przedłużenie misji do listopada 2026 roku. Jak podaje niemiecka gazeta, kolejne kroki zostaną prawdopodobnie omówione na oddzielnych spotkaniach ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony państw członkowskich UE, które odbędą się w przyszłym tygodniu w Brukseli.