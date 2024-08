Primoco na fali zamówień

Firma z siedzibą w Pradze korzysta ze wzrostu wydatków na bezpieczeństwo, wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę, konfliktem na Bliskim Wschodzie i globalnym napięciem geopolitycznym. Primoco, który dołączył do głównego rynku giełdy w Pradze na początku tego roku, produkuje średniej wielkości bezzałogowe statki powietrzne, wykorzystywane między innymi do rozpoznania bojowego i monitorowania granic.

Rekordowy dochód i plany rozwojowe

Dochód netto za okres od stycznia do czerwca wzrósł o 81 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 121 milionów koron (5,4 miliona dolarów), podczas gdy zyski przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem wzrosły o 128 proc. do 157 milionów koron, poinformował Primoco. Firma powtórzyła również swoje plany ekspansji, mówiąc, że zainwestuje około 750 milionów koron w nowy zakład, aby ponad dwukrotnie zwiększyć swoje zdolności produkcyjne do 2027 roku.

Plany na 2024 rok

Firma spodziewa się podpisać w tym roku nowe zamówienia na 60 bezzałogowych statków powietrznych o łącznej wartości około 1 miliarda koron, podczas gdy w ubiegłym roku złożono 33 zamówienia.

Reakcja giełdy w Pradze

Akcje w poniedziałek po opublikowaniu wyników wzrosły o 7,3 proc. do 960 koron o godz. 10:10 w Pradze. Wycena Primoco wyniosła wówczas 4,52 mld koron.