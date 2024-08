Warren Buffett sprzedaje kolejny pakiet akcji jednego z największych banków świata. Kwota sięga prawie 1 mld dol.

Berkshire Hathaway nadal zmniejsza swoje inwestycje w drugi co do wielkości bank w USA. Warren Buffett sprzedał kolejny pakiet akcji Bank of America Corp. o wartości 982 milionów dolarów